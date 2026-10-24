Por: El Espectador

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Cuatro supuestos miembros del bloque Magdalena Medio "Gentil Duarte", perteneciente al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, fueron capturados el 24 de octubre durante un operativo realizado en zona rural de la vereda San Isidro, en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en la diligencia también fue aprehendida una menor de edad.

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La intervención de las autoridades comenzó con una orden de allanamiento y registro. Según el comunicado oficial citado por la Dijín, el ingreso de los uniformados y comandos al inmueble fue respondido de manera hostil por la estructura armada, lo que desencadenó un enfrentamiento con ráfagas de disparos. El resultado de la actuación dejó a varios integrantes del grupo heridos. En el lugar fueron capturados tres sujetos identificados como alias "Toni", alias "Santiago" y alias "Stiven".

Uno de los lesionados logró huir hacia una zona boscosa, pero posteriormente fue detectado cuando acudió por atención médica al Hospital Local San Sebastián, en el municipio de Morales, Bolívar. De acuerdo con la información suministrada, hasta este centro asistencial se desplazó el Grupo Investigativo de Delitos contra la Seguridad Pública y el Terrorismo (Grate) de la Dijín, en coordinación con la Estación de Policía de Morales. Allí, la identidad del fugitivo fue verificada mediante el análisis de sus características físicas, morfológicas, tatuajes y un análisis dactiloscópico, confirmando que se trataba de David José Rosales Castiblanco, alias "Brayan Veneco", quien figura entre los más buscados por la Gobernación de Antioquia.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un fusil, trece proveedores de esta arma, una pistola con su respectivo proveedor, 921 cartuchos de diversos calibres y tres artefactos explosivos. Además, hallaron seis uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, equipamiento táctico, dos banderas que hacían alusión al frente 37 de las extintas Farc, un par de esposas metálicas y un teléfono celular. Todo este material, junto con los detenidos y la menor aprehendida, fue puesto a disposición de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación en Medellín, para ser imputados por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.

Según las autoridades, a esta estructura criminal, bajo el mando de Luis Antonio Montoya Muriel, alias "Jhon Fiera", se le vincula con la autoría intelectual y material del homicidio de Marcos Fidel Jiménez Bohórquez, líder comunal asesinado el 22 de agosto de 2023 en la vereda Rancho Quemado, Segovia, Antioquia, así como con amenazas y atentados contra comunidades relacionadas con los acuerdos de paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias "Brayan Veneco" y por qué figura entre los más buscados en Antioquia?

Alias "Brayan Veneco", cuyo nombre real es David José Rosales Castiblanco, fue capturado tras ser identificado por las autoridades luego de un operativo en Santa Rosa del Sur, Bolívar. Figura entre los más buscados por la Gobernación de Antioquia, debido a su presunta participación en crímenes ligados al bloque Magdalena Medio "Gentil Duarte" del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, incluyendo un caso de homicidio agravado y otras acciones violentas.

¿Qué delitos se imputan a los integrantes capturados del bloque Magdalena Medio del EMC?

Los integrantes capturados del bloque Magdalena Medio "Gentil Duarte" del Estado Mayor Central (EMC) enfrentan cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Estos delitos están relacionados tanto con la violencia armada ejercida en la región como con actividades que afectan la seguridad pública y la integridad de comunidades vinculadas a los acuerdos de paz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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