Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un bus en el que se movilizaban integrantes de la banda marcial Fénix vivió una emergencia la mañana del sábado 10 de octubre, cuando fue consumido por un incendio en plena Troncal de Occidente, en jurisdicción de San Cayetano, Bolívar. La situación llenó de temor a los pasajeros, entre quienes había niños, padres de familia y otros acompañantes, pero afortunadamente todos lograron salir a tiempo antes de que las llamas destruyeran por completo el vehículo, según lo informado en el reporte.

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De acuerdo con los testimonios recogidos en la nota, el pánico se desató cuando gritos y lágrimas surgieron al observar que el fuego comenzaba en la parte inferior del bus. El grupo provenía del municipio de Villanueva, Bolívar, y tenía como destino la localidad de El Carmen de Bolívar, donde los esperaba una presentación. El episodio interrumpió el viaje de los jóvenes músicos, cuyas familias estaban presentes durante la emergencia.

El conductor del bus, Edwin Vásquez Martínez, reaccionó deteniendo la marcha tan pronto notó el peligro. Su rápida intervención permitió que los ocupantes descendieran con prontitud, salvaguardando la integridad de los niños y adultos del conjunto musical. Sin embargo, a pesar de los intentos del conductor de controlar el incendio utilizando los dos extintores que tenía a bordo, la situación se salió de sus manos. Vásquez Martínez relató que una manguera de aceite se habría roto, lo que, desde su punto de vista, pudo estar vinculado con el inicio de las llamas.

Por su parte, la Policía de Tránsito y Transporte ofreció una versión distinta, indicando que la emergencia posiblemente se originó a causa de una falla eléctrica. A pesar de las dudas que surgieron sobre el motivo del incendio, lo cierto es que el bus quedó completamente destruido. No obstante, y a pesar de lo grave del incidente y el miedo que invadió a los presentes en plena carretera, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, proporcionando un alivio final para quienes estaban involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se incendió el bus de la banda marcial Fénix en San Cayetano, Bolívar?

Existen dos versiones sobre el origen del incendio que destruyó el bus: según el conductor Edwin Vásquez Martínez, una manguera de aceite rota pudo haber iniciado el fuego. No obstante, la Policía de Tránsito y Transporte indicó que la emergencia probablemente fue causada por una falla eléctrica. Ambas explicaciones surgen de las declaraciones recogidas en el lugar.

¿Qué hicieron los ocupantes del bus para salvarse del incendio en la Troncal de Occidente?

Los pasajeros, entre ellos niños y adultos acompañantes de la banda marcial, descendieron rápidamente gracias a la oportuna reacción del conductor, quien detuvo la marcha y facilitó la evacuación antes de que el vehículo fuera consumido por las llamas. Ninguno de los presentes resultó herido, según informaron las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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