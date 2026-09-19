Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo De La Espriella anunció oficialmente que la Dirección General Marítima (Dimar) trasladará su sede a Cartagena, una decisión tomada tras un Consejo de Seguridad realizado en esa ciudad, capital del departamento de Bolívar. El mandatario explicó que el traslado responde a la necesidad de ubicar la principal autoridad marítima de Colombia en una región acorde con las funciones que ejerce, ya que, como mencionó, “la Dimar queda en Bogotá, donde no hay mar; como orden presidencial, se vienen para Cartagena”.

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De La Espriella subrayó que resulta incoherente que una entidad encargada de la gestión de los asuntos marítimos del país siga operando desde Bogotá, una ciudad fuera de la zona costera y sin acceso directo al mar. Aunque durante el Consejo de Seguridad confirmó la ciudad destino, no proporcionó fechas ni detalles acerca del proceso de traslado. Ya antes de asumir la presidencia, el jefe del Estado había manifestado su intención de trasladar la Dimar a la región Caribe, pero solo hasta ahora se definió oficialmente que Cartagena será la ciudad elegida.

El anuncio formó parte de una intervención más amplia en la que el presidente también delineó los lineamientos de su política de seguridad. En ese contexto, De La Espriella ordenó a las autoridades intensificar las operaciones contra los llamados “objetivos de alto valor”, en especial contra los principales jefes de organizaciones criminales. El enfoque irá más allá de la persecución de personas y abarcará la afectación de las estructuras económicas de las bandas delictivas. El mandatario remarcó que la lucha se dirigirá contra fenómenos como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión, fenómenos que alimentan las finanzas criminales en Colombia.

Dentro de esta estrategia, también se fortalecerán las capacidades de inteligencia y respuesta de la Fuerza Pública, en particular para contrarrestar el uso de nuevas tecnologías por parte de los delincuentes. El presidente enfatizó la importancia de adaptar las operaciones institucionales a las modalidades novedosas empleadas por criminales en el país.

La Dimar, autoridad marítima de Colombia, tiene a su cargo la regulación y vigilancia de las actividades en los espacios marítimos, costeros y fluviales del territorio nacional. Entre sus funciones están proteger la vida humana en el mar, supervisar el tráfico marítimo, dirigir las capitanías de puerto, liderar investigaciones científicas y elaborar la cartografía náutica oficial. Esta entidad, con más de siete décadas de existencia, también actúa en la prevención y control de la contaminación de las aguas bajo su vigilancia.

¿Por qué trasladarán la sede de la Dimar a Cartagena?

El presidente Abelardo De La Espriella decidió mover la sede de la Dirección General Marítima (Dimar) a Cartagena porque considera que su ubicación actual en Bogotá no es apropiada para una entidad que gestiona actividades marítimas. La nueva ubicación permitirá que la Dimar opere desde una ciudad costera con acceso directo al mar, ajustándose mejor a la naturaleza de sus funciones, de acuerdo con lo dicho por el mandatario en el Consejo de Seguridad de Bolívar.

¿Qué funciones cumple la Dirección General Marítima en Colombia?

La Dimar es la autoridad que regula y vigila los espacios marítimos, costeros y fluviales en Colombia. Entre sus tareas están garantizar la seguridad en la navegación, proteger la vida humana en el mar, supervisar capitanías de puerto, realizar investigaciones científicas, coordinar estudios hidrográficos, elaborar la cartografía náutica oficial y prevenir la contaminación de los cuerpos de agua bajo su responsabilidad, según lo explicado en el pronunciamiento presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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