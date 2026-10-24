Por: Portal Bogotá

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Con la llegada de Halloween, las autoridades intensifican los llamados de precaución a la ciudadanía para evitar intoxicaciones por consumo de licor adulterado, una amenaza que se incrementa durante las celebraciones y reuniones de esta época. De acuerdo con las recomendaciones de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, revisar cuidadosamente la procedencia y las condiciones del licor antes de consumirlo puede evitar tragedias y salvar vidas.

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Las bebidas alcohólicas adulteradas pueden contener sustancias altamente peligrosas, como el metanol, cuya ingestión puede ocasionar daños graves en el organismo, incluso cuando el líquido parece clínicamente normal. Por este motivo, además de los controles y operativos adelantados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la ciudadanía debe asumir un rol activo y vigilante respecto a lo que consume, especialmente en bares, discotecas, restaurantes y otros establecimientos de Bogotá.

Detectar una botella adulterada exige atención a ciertas señales. Primero, es fundamental revisar cuidadosamente la tapa, el sello de seguridad y la estampilla: todo debe estar intacto, sin rupturas ni signos de manipulación. Cualquier sello roto, tapa floja o estampilla deteriorada debe encender alertas sobre la autenticidad del producto. Segundo, es esencial observar el contenido de la botella antes de beber. La presencia de partículas, residuos, sedimentos o aspectos poco usuales podría indicar riesgo potencial, en cuyo caso no se debe consumir la bebida.

Un tercer aspecto es examinar las etiquetas y sus impresiones; estas deben estar bien adheridas, y los textos e imágenes deben ser nítidos. Etiquetas borrosas, información ilegible o mal colocada son también señales de adulteración. Cuarto, verificar los datos de identificación (como lote y códigos de seguridad, si aplica), y si se encuentra información contradictoria o ilegible, lo mejor es abstenerse de consumir el producto y consultar los canales oficiales de la autoridad sanitaria. Finalmente, cuando compre o pida una botella en un bar o restaurante, exija que llegue totalmente sellada y sea abierta en su presencia; nunca acepte licores ya abiertos, con sellos alterados o que aparenten haber sido rellenados.

Consumir licor adulterado, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, puede tener consecuencias gravísimas, desde visión borrosa hasta daño neurológico permanente, y en casos extremos, la muerte. Los síntomas —como dolor de cabeza, náuseas, vómito o pérdida de la conciencia— pueden tardar horas en aparecer, por lo que se recomienda buscar atención médica inmediata ante cualquier sospecha y no intentar resolver la situación en casa. La invitación a toda la comunidad es a comprar en sitios confiables, revisar siempre las condiciones del licor y denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades o a través de la Línea de Emergencias 123.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por consumo de licor adulterado?

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los síntomas de intoxicación por licor adulterado incluyen visión borrosa, alteraciones visuales que pueden avanzar hasta la ceguera, dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor abdominal, dificultad para respirar, alteraciones del estado de conciencia, daño neurológico permanente, coma y hasta la muerte.

¿Qué es el metanol y por qué es peligroso en bebidas alcohólicas adulteradas?

El metanol es una sustancia tóxica que puede estar presente en bebidas alcohólicas adulteradas. Se trata de un tipo de alcohol no apto para consumo humano que, incluso en pequeñas cantidades, puede causar intoxicación grave, daños en órganos vitales como el sistema nervioso y la visión, y, en casos severos, resultar mortal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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