Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) extiende una invitación para que este domingo 25 de octubre de 2026, los habitantes de Bogotá se acerquen con su documento de identidad a cualquiera de los puntos habilitados para vacunación en la ciudad, con el fin de iniciar, continuar o completar su esquema de inmunizaciones. De acuerdo con la información publicada por la entidad, la jornada tendrá lugar desde las 8:00 a. m. y se propone como una estrategia clave para prevenir enfermedades que amenazan la salud pública, entre las que se mencionan la poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Además, se destaca la disponibilidad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), destinada a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

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Bogotá cuenta actualmente con más de 200 puntos de vacunación fijos, ubicados en centros de salud e IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), así como espacios en centros comerciales, parques, plazas y colegios. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la lista de puntos habilitados se actualiza de manera diaria a través de las redes sociales oficiales. Asimismo, la ubicación exacta de los puntos para la jornada del domingo 25 de octubre de 2026, puede consultarse en línea, lo que promueve el fácil acceso y garantiza que la ciudadanía cuente con información actualizada sobre los lugares donde puede recibir la inmunización.

La Secretaría también enfatiza la importancia de la vacunación para grupos priorizados, especialmente en el caso de la fiebre amarilla. Este biológico está disponible únicamente en puntos autorizados, donde además se ofrece valoración médica y acompañamiento especializado, priorizando la seguridad de la aplicación, en particular para gestantes y personas mayores de 60 años. La ubicación y horarios de estos puntos autorizados pueden ser consultados en el enlace oficial compartido por la entidad.

Para facilitar a los ciudadanos la búsqueda del punto de vacunación más cercano, el Distrito sugiere el uso de la plataforma digital Mapas Bogotá. Las instrucciones para ubicar los puntos incluyen activar el buscador, digitar “vacunación”, seleccionar “instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación” y elegir el sitio más adecuado según ubicación y horarios. Finalmente, la recomendación fundamental es asistir con la documentación de identidad correspondiente, para garantizar la atención ágil y adecuada según el esquema de vacunación de cada persona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar los puntos de vacunación de Bogotá para el 25 de octubre de 2026?

La Secretaría Distrital de Salud informa que la lista de puntos habilitados para vacunación el 25 de octubre de 2026 en Bogotá puede consultarse a través de los canales oficiales y mediante enlaces específicos publicados por la entidad. Además, Mapas Bogotá permite ubicar fácilmente los puntos más cercanos siguiendo pasos sencillos en la plataforma digital.

¿Qué vacunas estarán disponibles durante la jornada de vacunación en Bogotá el 25 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, durante la jornada del 25 de octubre de 2026 estarán disponibles vacunas para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano (VPH). También habrá vacunación contra la fiebre amarilla en puntos autorizados para gestantes y mayores de 60 años.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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