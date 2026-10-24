Por: Portal Bogotá

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Para los habitantes de Bogotá, conocer oportunamente el pronóstico del tiempo es clave a la hora de planificar cualquier actividad al aire libre, especialmente este domingo 25 de octubre de 2026. De acuerdo con información recopilada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se estima que durante la madrugada la capital tendrá nubosidad variada acompañada de tiempo seco en varios sectores del Distrito Capital. La temperatura mínima que se espera para este periodo es de 10 °C.

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En las horas de la mañana, se mantendrán las condiciones de nubosidad variada y predominio de tiempo seco, aunque no se descarta la presencia de lloviznas puntuales en sectores como Usme. Estos datos permiten prever una jornada mayormente seca, pero con posibilidades de precipitaciones ligeras en zonas específicas.

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) también ofrece información en tiempo real sobre el clima y las probabilidades de lluvia, factores especialmente valiosos en esta temporada donde las condiciones atmosféricas pueden cambiar rápidamente. Gracias a la tecnología disponible, consultar el estado de las lluvias en Bogotá resulta sencillo: desde cualquier dispositivo con acceso a internet, usted puede ingresar a mapas.bogota.gov.co, buscar el mapa de lluvias dentro del apartado “Otros mapas”, digitar la dirección de su interés y visualizar la información correspondiente en el mapa.

Un aspecto especialmente relevante de esta temporada es la coexistencia del fenómeno de El Niño 2026 con la segunda temporada de lluvias. Según explicó el IDIGER, que sirve como fuente oficial en estos temas, aunque el fenómeno de El Niño suele reducir la cantidad de lluvias y aumentar las temperaturas, no anula la llegada de precipitaciones, vientos fuertes o granizadas. Por eso, Bogotá podría experimentar lloviznas y temporales incluso cuando el fenómeno aún está presente, como se ha observado recientemente.

Para contextualizar, el fenómeno de El Niño es un evento natural de variabilidad climática que altera los patrones atmosféricos al elevar de manera anómala las temperaturas del océano Pacífico tropical. Esto impacta de manera directa el clima en regiones como la Andina y la Caribe de Colombia, generando períodos más secos y cálidos.

Por todo lo anterior, el llamado a los ciudadanos es a consultar constantemente fuentes oficiales como el IDIGER o el SAB para obtener información actualizada y confiable que permita organizar los desplazamientos y actividades con mayor seguridad ante cualquier eventualidad que presente el clima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se consulta el pronóstico de lluvias en Bogotá en tiempo real?

Para consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá en tiempo real se recomienda ingresar al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionar “Otros mapas” y optar por la opción “Lluvias”. Este sistema, avalado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), permite digitar una dirección específica y verificar de inmediato si en ese sector está lloviendo, facilitando una planeación responsable de las actividades diarias.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño es un evento de variabilidad climática natural que modifica los patrones atmosféricos globales debido al calentamiento anómalo del océano Pacífico tropical. Según IDIGER, para regiones como Bogotá, produce una reducción de las lluvias y el aumento de las temperaturas, aunque no excluye la posibilidad de lluvias, fuertes vientos o granizadas durante ciertos meses como octubre y parte de noviembre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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