Por: El Espectador

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Un hombre señalado de ser responsable de múltiples agresiones sexuales y hurtos cometidos contra mujeres adultas, así como menores de edad en el humedal Juan Amarillo, ubicado en la localidad de Suba, fue capturado en Turbaco, Bolívar, tras una investigación que se prolongó durante un año. De acuerdo con la información divulgada por la Policía Metropolitana de Bogotá y reportada por El Espectador, la detención se produjo luego de que las autoridades reunieran evidencia suficiente que vincula formalmente a siete víctimas mediante cotejos genéticos realizados en coordinación con Medicina Legal.

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La investigación comenzó a raíz de denuncias de las propias víctimas, quienes relataron haber sido abordadas por el presunto agresor mientras transitaban por el humedal. De acuerdo con la reconstrucción que hizo la policía, el acusado seleccionaba a sus víctimas —mujeres entre 18 y 40 años y menores entre 13 y 17 años— y las intimidaba con armas de fuego para obligarlas a ingresar en zonas boscosas y apartadas. Allí, presuntamente, el hombre perpetraba agresiones sexuales, además de hurtar las pertenencias de sus víctimas. Posteriormente, huía del lugar.

La orden de captura judicial se ejecutó en el municipio de Turbaco, Bolívar, donde de acuerdo con la información, el hombre se habría refugiado tras cometer varios de los hechos por los cuales es ahora procesado. La Fiscalía le imputa los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado, que se definen como la imposición forzada de relaciones sexuales y el robo agravado, respectivamente.

Entre los casos documentados que sustentan la investigación está el ocurrido el 25 de octubre de 2025, cuando una enfermera fue abordada al salir de su trabajo y obligada, bajo amenaza de arma de fuego, a ingresar al interior del humedal. Allí, presuntamente, fue agredida sexualmente y despojada de sus pertenencias. Antes de huir, el señalado habría usado una linterna potente para iluminar el rostro de la víctima y así dificultar su identificación.

Otro caso relevante tuvo lugar el 12 de diciembre de 2025, cuando una pareja fue interceptada y obligada a ingresar al humedal. En esa ocasión, los victimarios –el hombre señalado, junto a un cómplice– se repartieron los roles: mientras uno robaba a las víctimas, el otro presuntamente agredió sexualmente a la mujer antes de huir.

En el proceso investigativo, la policía hizo énfasis en detalles como el acento del principal sospechoso y las botas industriales que utilizaba durante los ataques, lo que facilitó su identificación. Todas las acciones de verificación se apoyaron en entrevistas forenses, reconocimientos fotográficos, revisiones de bases de datos, inspecciones en las escenas, análisis de muestras biológicas y rastreo de comunicaciones, según informa el reporte oficial. Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad del capturado ni precisan el estado procesal de cada hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se identificó al presunto agresor del humedal Juan Amarillo?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, la identificación del señalado se logró mediante un proceso que incluyó entrevistas forenses, análisis de muestras biológicas, cotejos genéticos realizados por Medicina Legal, reconocimientos fotográficos y búsquedas en bases de datos. Elementos como el acento del sospechoso y el tipo de botas industriales que usaba fueron claves para establecer su perfil y vinculación con los hechos.

¿Cuántas víctimas han sido vinculadas al proceso por los hechos en el humedal Juan Amarillo?

Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, siete víctimas han sido formalmente vinculadas a la investigación. El vínculo se estableció principalmente gracias a evidencias de tipo genético y testimonios recabados por las autoridades, permitiendo un avance en el esclarecimiento de los delitos investigados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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