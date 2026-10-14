Por: El Espectador

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La reciente fuga de 41 personas detenidas en el Centro de Detención Transitoria del Terminal de Santa Marta ha puesto en tela de juicio la estrategia de seguridad adoptada por el Gobierno después del paro armado impulsado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas por su sigla ACSN. Este incidente ocurrió hacia la 1:00 de la madrugada del lunes 12 de octubre, en circunstancias particularmente delicadas. De acuerdo con el reporte del caso citado por El Espectador, todo comenzó cuando uno de los internos informó a los custodios sobre un problema de salud. Esa situación motivó que los encargados del centro abrieran una de las rejas para suministrarle acetaminofén, lo cual fue aprovechado por el resto de los privados de la libertad para amotinarse y emprender la huida.

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Las autoridades han logrado que ocho de los fugitivos se entregaran de manera voluntaria hasta el momento, pero aún persisten operativos de búsqueda para intentar reincorporar a los otros evadidos. Según El Espectador, entre los fugados se encuentran personas con diferentes perfiles, algunos de ellos relacionados con estructuras de crimen organizado, mientras que otros pertenecen a la delincuencia común. Es relevante destacar, por ejemplo, la presencia de individuos señalados por las autoridades como alias “Mongolo” dentro del grupo de evadidos.

Para analizar el impacto de esta fuga, El Espectador consultó a Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte e investigador del conflicto. Trejos consideró que esta acción no solo expone debilidades operacionales, sino que también deja en evidencia “una profunda falta de capacidad institucional en cuanto a la garantía del servicio de seguridad ciudadana por parte de las autoridades distritales de Santa Marta, que no tuvieron la capacidad de prevenir este hecho o revertirlo de manera rápida”. El especialista recalca que la mezcla de perfiles dentro del grupo de fugados añade un contexto más complejo a la situación, pues combina riesgos asociados tanto al crimen organizado como a la delincuencia común.

Toda esta situación ocurre en medio de un clima de preocupación por la presión represiva luego del paro armado convocado por la ACSN, que evidenció las capacidades de inestabilidad sobre territorios estratégicos y pone el foco en la efectividad de los dispositivos de seguridad y de las autoridades en Santa Marta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió la fuga de presos en el Centro de Detención Transitoria de Santa Marta?

La fuga se produjo cuando uno de los internos notificó a los custodios que tenía problemas de salud, lo que llevó a los encargados a abrir una reja para suministrarle acetaminofén. En ese preciso momento, los demás detenidos se amotinaron y aprovecharon la oportunidad para escapar, según el reporte citado por El Espectador.

¿Quiénes están entre los fugados y por qué es grave esta situación para la seguridad?

Entre los fugados hay delincuentes con vínculos a organizaciones de crimen organizado y otros relacionados con la delincuencia común, incluyendo a personas señaladas como alias “Mongolo”. La mezcla de perfiles entre quienes se evadieron representa un desafío adicional para las autoridades, pues aumenta el riesgo tanto de delitos comunes como de actividades coordinadas por estructuras criminales, de acuerdo con el análisis presentado por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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