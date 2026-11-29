Por: Portal Bogotá

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En las terminales y calles de Bogotá, las autoridades ambientales adelantan continuos operativos de control para enfrentar el tráfico ilegal de fauna silvestre, una problemática que afecta gravemente la biodiversidad local. Recientemente, la capital fue escenario de la liberación de 33 animales silvestres luego de un cuidadoso proceso de rehabilitación. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), se trasladaron 27 canarios costeños, tres tortolitas rojizas, dos tortugas ingüensas y una falsa coral a Norte de Santander para reintegrarlos a su hábitat natural, marcando así un exitoso retorno tras haber sido víctimas del tráfico.

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Esta labor se enmarca en un esfuerzo mancomunado entre la SDA y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), apoyados por la Policía Ambiental y la ciudadanía, quienes facilitaron rescates por medio de reportes. Cada especie recibió atención especializada: las aves fueron entrenadas para recuperar sus instintos de vuelo y las tortugas, originarias de ambientes cálidos, vivieron una adaptación controlada para sobrellevar las bajas temperaturas bogotanas. Samir León, coordinador del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corponor, destacó el compromiso técnico de la SDA para asegurar la termorregulación de los reptiles, permitiendo así que llegaran en buen estado a su destino tras el desplazamiento interdepartamental.

El traslado se realizó con protocolos rigurosos, evitando el estrés de los animales. Según León, el uso de un traslado aéreo y contenedores individuales protegidos ayudó a reducir los impactos del viaje. Al llegar al Centro de Atención y Valoración (CAP) en El Zulia, Norte de Santander, los especialistas revisaron la salud de cada animal y realizaron pruebas que aseguraron sus comportamientos naturales antes de la liberación. Las aves fueron liberadas en el humedal El Tinal, San Cayetano, seleccionando un entorno idóneo para su adaptación. La falsa coral, una serpiente inofensiva, fue liberada en la Universidad de Pamplona en una jornada pedagógica, mientras que las tortugas, catalogadas como especie endémica y en peligro, permanecen bajo observación antes de ser reubicadas en el Catatumbo por cuestiones logísticas y de seguridad.

Este proceso constituyó un ejemplo de articulación institucional y fortaleció el compromiso capitalino con la protección de especies afectadas por el tráfico. De acuerdo con la administración distrital, se continuarán las acciones de control, denuncia y rehabilitación de animales en respuesta a lo estipulado en el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realizó el proceso de liberación de fauna silvestre desde Bogotá a Norte de Santander?

El proceso de liberación se realizó en varias etapas integrando valoración médica, readaptación física y coordinación logística para evitar el estrés de los animales durante el viaje. La SDA y Corponor establecieron un protocolo que incluyó el traslado aéreo en contenedores individuales y revisiones veterinarias a la llegada, asegurando que cada animal pudiera reintegrarse exitosamente a su entorno natural.

¿Qué especies fueron rehabilitadas y liberadas tras ser víctimas de tráfico ilegal en Bogotá?

Según fuentes oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Corponor, las especies rehabilitadas y liberadas fueron 27 canarios costeños, tres tortolitas rojizas, dos tortugas ingüensas y una falsa coral, todas víctimas del tráfico ilegal de fauna y posteriormente reincorporadas a su hábitat en Norte de Santander tras un proceso técnico y cuidadoso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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