Por: El Espectador

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El ministerio del Interior, bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, calificó como "reprochable" el episodio de racismo registrado la noche del viernes en el estadio el Campín de Bogotá. María Eugenia Carreño, viceministra para el Diálogo Social, y Jefferson Mena, director de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, manifestaron su rechazo al incidente y solicitaron que equipos y autoridades tomen medidas concretas para responder ante esta situación, de acuerdo con información citada por medios nacionales.

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El incidente ocurrió después del partido entre Millonarios y América de Cali. Una vez que los equipos dejaron el campo y los jugadores se dirigían a los camerinos, un aficionado identificado con Millonarios escupió e insultó al jugador Dany Rosero, lo que de inmediato fue repudiado tanto por dirigentes deportivos como por diversas autoridades nacionales. Carreño, en representación del ministerio del Interior, fue enfática al expresar: "el Gobierno rechaza categóricamente el acto discriminatorio de racismo ocurrido en el estadio El Campín de Bogotá contra el jugador Dany Rosero de América de Cali", calificando el acto como "irrazonable e injusto", y señalando que desconoce "el derecho a la dignidad humana". La funcionaria enfatizó además que estos comportamientos no tienen lugar en escenarios deportivos, los cuales, según ella, deben estar regidos por el respeto y la convivencia.

En la misma línea, Jefferson Mena aseguró que ninguna situación relacionada con el fútbol justifica agresiones o provocaciones. "Nadie que tire una piedra puede esperar recibir, en retorno, pétalos de rosa", advirtió, haciendo un llamado a la reflexión y al respeto dentro y fuera de los estadios. El ministerio del Deporte, encabezado por Juliana Gutiérrez, también se pronunció. Como responsable técnica de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, la cartera rechazó de forma categórica lo sucedido, afirmó que ninguna expresión de odio tiene cabida en el deporte, y anunció la elaboración de lineamientos para prevenir manifestaciones racistas en encuentros deportivos. Remarcó que "el fútbol debe consolidarse como territorio de paz, inclusión y encuentro ciudadano".

Tanto América de Cali —institución afectada por la agresión a uno de sus jugadores— como Millonarios emitieron comunicados rechazando los hechos y pidiendo acciones concretas. América de Cali expresó su "profunda indignación ante cualquier manifestación de discriminación que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de las personas", mientras que Millonarios subrayó que "el fútbol debe ser un espectáculo de armonía, convivencia y paz", dejando claro que la intolerancia y el racismo no representan a su afición. Hasta ahora, las autoridades no han identificado al agresor, pero se informó que, de ser reconocido, podría enfrentar procesos judiciales e incluso verse impedido de ingresar de nuevo a escenarios deportivos del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas proponen el gobierno y las autoridades del deporte ante actos racistas en el fútbol?

De acuerdo con los comunicados del ministerio del Interior y del ministerio del Deporte, las principales acciones sugeridas incluyen la elaboración de lineamientos específicos para prevenir manifestaciones racistas y la exigencia de un compromiso firme de todos los actores del fútbol para erradicar cualquier forma de discriminación o violencia. Además, se subraya la importancia de garantizar que el respeto y la dignidad humana sean principios innegociables, tanto dentro como fuera de los estadios.

¿Cuál es la posición oficial de los equipos América de Cali y Millonarios frente a los actos de racismo en los estadios?

Según sus respectivos comunicados, tanto América de Cali como Millonarios rechazaron tajantemente los actos de racismo ocurridos en el estadio el Campín. América de Cali manifestó su profunda indignación y pidió acciones inmediatas, mientras que Millonarios hizo énfasis en que la violencia, el racismo y la intolerancia no tienen lugar en el fútbol ni en su escenario deportivo. Ambos clubes instaron a las autoridades a tomar medidas y reiteraron la necesidad del respeto como principio fundamental de la convivencia deportiva.

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