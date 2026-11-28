Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ continúa avanzando en su objetivo de impulsar un turismo incluyente en la capital. Este enfoque cobra relevancia con la reciente segunda sesión de la Mesa Distrital de Accesibilidad para el Turismo, que se llevó a cabo el 12 de noviembre en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero. Según información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, este espacio fue creado mediante el Acuerdo 894 de 2023 para integrar a 12 entidades distritales junto a representantes de personas con discapacidad visual, auditiva, física, cognitiva, psicosocial, múltiple y con sordoceguera.

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Durante la jornada, importantes entidades como la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), TransMilenio, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y el Instituto Distrital de Turismo (IDT) presentaron sus avances en materia de accesibilidad turística para el año 2026. Destacó la participación de OPAÍN, operador del Aeropuerto Internacional El Dorado, que socializó el programa Sunflower, activo en el aeropuerto desde febrero de 2023. Este programa entrega cintas con girasoles a personas con discapacidades no visibles, permitiendo identificarlas y prestarles asistencia durante su paso por la terminal. Hasta el momento, se han entregado 4.391 cintas y 5.034 personas entre trabajadores y personal de aerolíneas han sido capacitadas, de acuerdo con los datos publicados por el Distrito.

El Dorado también implementó la experiencia gratuita ‘El Dorado a tu Ritmo’, orientada a personas neurodivergentes o con necesidades específicas, facilitando que puedan conocer las instalaciones y procesos del aeropuerto antes de viajar. Esto se suma a los esfuerzos de la SDM, la cual amplió los criterios de evaluación de accesibilidad en los andenes, pasando de ocho a 20 indicadores. Por ejemplo, Bosa reportó 3.642 andenes, Tunjuelito actualizó 921 y Usaquén registró 481, aportando información clave para futuras intervenciones.

TransMilenio, por su parte, lidera un piloto que combina mensajes de audio en 11 estaciones con puertas automáticas, además de avanzar en la adaptación de esta función en 2.497 buses. El IDRD mejoró la accesibilidad digital de su sitio web, con el apoyo del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), ajustando aspectos como la navegación y la legibilidad. Así mismo, la SDDE reconoció el Sello Bogotá Incluyente, que premia buenas prácticas laborales y conecta a personas con discapacidad con el empleo, además de la publicación de herramientas y protocolos especializados desde el IDT para hoteles, agencias y operadores turísticos. Estas acciones suman esfuerzos para transformar la experiencia turística en Bogotá, permitiendo que todas las personas, independientemente de su condición, encuentren menos barreras a lo largo de su recorrido por la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa Sunflower y cómo ayuda a la accesibilidad en El Dorado?

El programa Sunflower consiste en la entrega de cintas con girasoles a personas con discapacidades no visibles, permitiendo su fácil identificación dentro del Aeropuerto Internacional El Dorado. Según el operador OPAÍN, esto facilita que el personal pueda prestar atención y asistencia adecuada, generando un entorno más accesible para quienes requieren apoyo específico.

¿Qué avances en accesibilidad ha presentado TransMilenio para personas con discapacidad?

TransMilenio ha presentado un piloto de mensajes de audio en 11 estaciones con puertas automáticas, lo que sirve de complemento a la información visual ya existente. Además, la entidad continúa adaptando esta función en 2.497 buses zonales y alimentadores, lo que representa un paso importante para mejorar la movilidad y autonomía de las personas con algún tipo de discapacidad en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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