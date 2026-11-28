Por: El Espectador

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Un reciente estudio cambió lo que hasta ahora se sabía sobre la longevidad de las orcas, luego de que científicos analizaran el caso de un macho que quedó varado en 2015 en la isla de South Uist, Escocia, y se determinara que habría superado los 65 años de vida. Tradicionalmente se consideraba que la esperanza de vida de estos cetáceos estaba entre 50 y 60 años, pero la investigación, dirigida por la Universidad de Glasgow, sugiere que estos increíbles animales podrían vivir más de lo estimado hasta hoy, según información publicada en la revista ‘Frontiers in Marine Science’.

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Para lograr este avance, el equipo de investigadores se basó en residuos radioactivos hallados en los dientes de las ballenas, vestigios que quedaron a raíz de las pruebas nucleares realizadas en las décadas de 1950 y 1960. Específicamente, se emplearon señales de radiocarbono, en combinación con isótopos estables, para rastrear hábitos alimenticios, lugares de residencia y, crucialmente, la antigüedad de los ejemplares analizados.

Los investigadores aplicaron este novedoso método tanto en cachalotes (Physeter macrocephalus) como en orcas (Orcinus orca) fallecidos en las costas escocesas durante los últimos años. Así lo indicó la Universidad de Glasgow: “En este estudio, el equipo aprovechó el aumento y la disminución distintivos del radiocarbono causados ​​por las pruebas de armas nucleares y su posterior cese. Comparando esta señal con el radiocarbono preservado en las capas de los dientes, pudieron determinar si las capas se formaron antes, durante o después de las pruebas de armas y estimar cuándo se crearon las diferentes partes del diente”.

El hallazgo más significativo fue la confirmación de que un macho de orca alcanzó al menos 65 años o más, según el análisis de radiocarbono, una cifra que lo posiciona entre los especímenes más longevos registrados. Kieran Tierney, autor principal de la investigación, explicó que las capas de crecimiento dental, aunque útiles en individuos jóvenes, pierden precisión en la vejez, por lo cual el método de radiocarbono representa una forma más confiable de estimar la edad real de estos animales.

Medir la edad máxima de las orcas en la naturaleza ha sido un reto por la dificultad de rastrear la vida completa de cada ejemplar y la carencia de un registro global sobre su longevidad. De acuerdo con la Universidad de Glasgow, estos resultados amplían la comprensión sobre los ciclos de vida de las ballenas y aportan datos valiosos para el estudio de su biología y conservación.

¿Cómo se mide la edad de las orcas utilizando radiocarbono?

El estudio utilizó la huella de carbono-14, un isótopo radiactivo generado durante las pruebas nucleares de las décadas de 1950 y 1960, que se captura en las capas de crecimiento de los dientes de las ballenas. Al identificar los picos de carbono-14 dentro de estas capas, los expertos pueden estimar el periodo en el que se formó cada una y, con ello, la fecha de nacimiento y la edad total del animal.

¿Por qué es importante conocer la longevidad real de las orcas en estado salvaje?

Determinar cuántos años viven las orcas es relevante porque proporciona información fundamental sobre su ciclo de vida, reproducción y supervivencia. Estos datos ayudan a los científicos y conservacionistas a comprender mejor la salud de las poblaciones de orcas y a diseñar estrategias efectivas para protegerlas, especialmente ante amenazas ambientales y humanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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