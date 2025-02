Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales.

Este sábado 8 de febrero, alrededor de las 3 de la tarde, Adrián Simancas, un joven de 24 años, fue tragado parcialmente por una ballena.

Adrián practicaba packrafting junto a su padre, Dell Simancas, en Mafalda, Bahía Águila, cuando un gran cetáceo se acercó inesperadamente.

Según Dell, la marea había subido, creando olas que le parecían muy bonitas, por lo que decidió grabar a su hijo mientras navegaba. Durante la grabación, una ola se rompió bruscamente en el agua, y de pronto apareció una gran ballena que hizo desaparecer a Adrián, aunque a los segundos, apareció flotando.

“Yo me tranquilicé porque vi a Adrián consciente y me hablaba. En ese momento nos pusimos en modo técnico, modo rescate”, Dell Simancas, padre de Adrián

Adrián cuenta que minutos antes había visto un “chorrito de agua” mientras remaba en su kayak, lo que le indicó que había un animal nadando cerca.