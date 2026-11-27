Por: El Espectador

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Durante años, la ciencia ha buscado responder una inquietud compleja: ¿por qué el corazón, a diferencia de otros órganos como el hígado, la piel o los huesos, tiene tan baja capacidad de regenerar sus tejidos tras un daño, por ejemplo, después de un infarto? Según los datos presentados por Nature Cardiovascular Research, aunque otros órganos pueden reemplazar células perdidas, el corazón parece carecer de recursos para hacerlo, lo que explica la permanencia de las secuelas tras eventos cardiovasculares.

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El estudio, recogido en la mencionada revista y citado por la Agencia SINC, se concentra en los cardiomiocitos, células musculares responsables de la contracción del corazón. Durante las primeras etapas de la vida, estos cardiomiocitos sí pueden dividirse. Sin embargo, pronto pierden esa capacidad a medida que el corazón avanza en su función de bombear sangre con fuerza, lo que sugiere que existe una relación entre esa actividad que mantiene la vida y la poca posibilidad de regeneración.

Para profundizar en este fenómeno, el equipo de investigación probó diferentes modelos experimentales, como células humanas derivadas de células madre, tejidos cardíacos desarrollados en laboratorio, muestras de corazones humanos y estudios en ratones. Mediante herramientas genéticas y dos medicamentos —mavacamten y blebbistatina— lograron inhibir de manera temporal la fuerza de contracción cardíaca y observar los efectos en los cardiomiocitos.

Los resultados demostraron que al reducir la contracción, las células cardíacas mostraban mayor actividad de su ciclo celular y, en algunos modelos de laboratorio, incluso llegaban a dividirse. No obstante, esto llevó a la desorganización de los sarcómeros —estructuras que permiten la contracción muscular— y a cambios en el metabolismo, privilegiando la glucólisis, que es el proceso para obtener energía de la glucosa.

Cuando los científicos reactivaron la contracción, los sarcómeros recuperaron su estructura, pero la capacidad de división celular disminuía. Así, de acuerdo con Florian Weinberger, jefe del Laboratorio de Ingeniería de Tejidos Cardíacos y Terapias Regenerativas del CNIC, “la maquinaria que permite contraer al corazón y sostener la vida es la misma que impide la división celular”.

Sin embargo, existen diferencias relevantes entre los modelos. Si bien en laboratorio lograron observar divisiones completas —incluida la citocinesis, proceso por el que una célula se divide en dos—, en ratones solo detectaron indicios de mayor actividad celular sin evidencias certeras de división. A esto se suma que, reducir la contracción en animales implicó disminuir la capacidad del corazón para bombear sangre, mostrando que aún no es viable pensar en aplicaciones directas en pacientes. De acuerdo con los investigadores, activar el ciclo celular no garantiza la creación de nuevas células y, por ende, la reparación total del tejido dañado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el corazón no se puede regenerar después de un infarto?

De acuerdo con la investigación citada en Nature Cardiovascular Research, el corazón pierde su capacidad de regenerarse poco después del nacimiento porque los cardiomiocitos, responsables de la contracción, dejan de dividirse a medida que comienza la actividad mecánica del órgano. Esta contracción continua parece impedir la regeneración celular y priorizar el funcionamiento constante del corazón sobre su reparación.

¿Qué es la citocinesis y cuál es su importancia en la regeneración cardíaca?

La citocinesis es el proceso que culmina la división celular, permitiendo que una célula madre se divida en dos células hijas independientes. En el contexto de la regeneración cardíaca, observar citocinesis completa en cardiomiocitos sería un indicio claro de que estos pueden multiplicarse efectivamente, lo que permitiría algún grado de reparación del tejido dañado del corazón—aunque la evidencia, por ahora, es limitada y se ha observado principalmente en modelos de laboratorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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