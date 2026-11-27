Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las secuelas del conflicto armado en Colombia han impactado profundamente a la Fuerza Pública, como lo confirman las cifras reveladas por Acción Integral Contra Minas Antipersonal. De acuerdo con este organismo, con corte a febrero de 2026, el país ha registrado 7.532 uniformados víctimas de minas antipersonal y de otros hechos relacionados con la violencia desde 1990. El fenómeno no ha sido exclusivo de los miembros de la Fuerza Pública, pues el total de víctimas asciende a 12.722 personas, de las cuales 5.190 corresponden a la población civil. Estas cifras reflejan una realidad en la que miles de personas, tanto militares como civiles, han debido afrontar lesiones graves, amputaciones y largos procesos de recuperación para intentar restablecer su movilidad y autonomía.

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Frente a esta situación, surgen iniciativas como la que actualmente adelantan la empresa Ottobock y el Hospital Militar Central, cuyo objetivo es visibilizar la importancia de la rehabilitación y garantizar el acceso a soluciones protésicas para quienes han sufrido la amputación de una o varias extremidades. Esta alianza se enfoca en ofrecer procesos de valoración clínica, selección y adaptación personalizada de prótesis, así como un seguimiento detallado a cada paciente. Las soluciones que se ofrecen se definen de acuerdo con el nivel de amputación, las condiciones físicas y las necesidades individuales de cada persona.

Ottobock aporta su experiencia en tecnología protésica y ortésica, mientras que el Hospital Militar Central facilita la atención integral a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. De acuerdo con Juan Pablo Caballero, coordinador de Marketing Andina de Ottobock, una prótesis puede significar mucho más que un aparato físico: representa la oportunidad de recuperar la participación activa en la vida laboral, académica, familiar y social.

Sin embargo, el proceso de recuperación no termina con la entrega del dispositivo. La adaptación, el entrenamiento y el aprendizaje de nuevas destrezas forman parte de un camino que permite a los pacientes desenvolverse de forma más segura e independiente en su día a día. Según los requerimientos individuales, la rehabilitación facilita acciones tan variadas como caminar mayores distancias, subir escaleras, reincorporarse al trabajo o practicar deportes. Además, este trabajo articulado busca resaltar que la recuperación también significa restaurar la confianza, la independencia y la capacidad de participación en distintos entornos de la sociedad.

Fuente: Ottobock y Hospital Militar Central. Cifras de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, con corte a febrero de 2026.

¿Cuántos integrantes de la Fuerza Pública han sido víctimas de minas antipersonal en Colombia?

Según cifras de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, con corte a febrero de 2026, en Colombia se han registrado 7.532 integrantes de la Fuerza Pública que han sido víctimas de minas antipersonal y otros hechos ligados al conflicto armado desde 1990. Estos datos reflejan la magnitud del impacto que este tipo de armas ha tenido sobre los uniformados.

¿En qué consiste el proceso de rehabilitación y adaptación de prótesis para víctimas del conflicto armado?

El proceso de rehabilitación y adaptación de prótesis, según la alianza entre Ottobock y el Hospital Militar Central, incluye una valoración clínica detallada, la selección y adaptación personalizada de la prótesis, y el acompañamiento posterior. Este proceso busca no solo recuperar la movilidad, sino también la autonomía, la confianza y la posibilidad de reintegrarse a la vida social, laboral o deportiva, de acuerdo con las circunstancias y necesidades de cada paciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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