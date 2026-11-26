Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) ha sido reconocida recientemente con el Sello ODS, un importante galardón internacional otorgado por la organización brasileña Selo Social. Este reconocimiento destaca el firme compromiso de la UAO con la sostenibilidad integral, evaluando su impacto en seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos globalmente. De acuerdo con la información publicada por 90 Minutos, la universidad ha demostrado avances significativos en áreas como la educación de calidad, acción por el clima y consumo responsable.

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Para obtener este reconocimiento, la UAO presentó dos iniciativas fundamentales. La primera es el Informe Integrado de Sostenibilidad ASG (Ambiental, Social y de Gobierno), un documento que resume las prácticas éticas y ambientales implementadas por la institución. Este informe muestra cómo la universidad organiza y monitorea su gestión en aspectos éticos, medioambientales y de gobernanza, elementos clave para cualquier institución comprometida con el desarrollo sostenible.

La segunda iniciativa relevante fue el desarrollo y ejecución de una estrategia de turismo regenerativo en Nuquí, municipio del departamento de Chocó. Este proyecto ejemplifica de manera clara cómo la academia puede conectar sus investigaciones y actividades formativas con las realidades locales, llevando conocimientos y soluciones prácticas a comunidades que buscan alternativas sostenibles para su desarrollo.

Mario Gandini, director del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad de la UAO, calificó este galardón como un motivo de orgullo y celebración para la comunidad universitaria. Según Gandini, es también un impulso para seguir trabajando por la construcción de un territorio sostenible, reafirmando el papel transformador que puede tener la universidad desde una perspectiva ambiental y social.

De igual manera, Stefanía Martínez, líder de Promoción y Visibilización de la Sostenibilidad en la UAO, resaltó que este reconocimiento permite fortalecer la gestión institucional y articularla de forma más efectiva con la comunidad. De acuerdo con Martínez, estos logros apoyan la implementación de acciones que buscan un territorio más sostenible e integran las aspiraciones tanto de la universidad como de la sociedad. Así, la UAO prueba que la investigación académica puede trascender las aulas y convertirse en motor de transformación real en los territorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Sello ODS y por qué es importante para la Universidad Autónoma de Occidente?

El Sello ODS es un reconocimiento internacional que evalúa el impacto positivo de las organizaciones en diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para la Universidad Autónoma de Occidente, significa la validación de sus prácticas y proyectos en áreas fundamentales como la educación de calidad, acción climática y consumo responsable, mostrando su compromiso real con la sostenibilidad.

¿En qué consistió la estrategia de turismo regenerativo de la UAO en Nuquí, Chocó?

La estrategia de turismo regenerativo impulsada por la UAO en Nuquí consistió en aplicar investigaciones y conocimientos académicos para promover un desarrollo turístico que beneficie tanto a la comunidad local como al entorno natural, priorizando la relación sostenible entre el turismo, el ambiente y el bienestar de la población.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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