Por: El Espectador

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de su primera convocatoria de formación presencial y a distancia para el 2027, la cual estará disponible hasta el miércoles, 2 de diciembre. De acuerdo con la entidad, la iniciativa busca brindar oportunidades gratuitas de formación a quienes desean fortalecer sus conocimientos y competencias, permitiéndoles prepararse de manera idónea para ingresar al mercado laboral. Según Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del SENA, la convocatoria cuenta con más de 60.000 cupos distribuidos en todo el país, abarcando distintos niveles educativos, como técnico, tecnólogo, auxiliar, operario y profundización técnica.

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Entre los programas tecnólogos que sobresalen en esta oferta están Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación, Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión, Gestión de Negocios y Finanzas, Gestión Contable y de Información Financiera, Prevención y Control Ambiental, Desarrollo de Procesos de Mercadeo, Gestión Documental, Mantenimiento Electromecánico Industrial y Automatización de Sistemas Mecatrónicos. El SENA señala que estos programas responden a la demanda del sector productivo colombiano y buscan impulsar la formación de profesionales que aporten soluciones en diferentes áreas.

En cuanto a las opciones técnicas, el SENA ofrece alternativas como Cocina, Construcción de Edificaciones, Asistencia Administrativa, Talento Humano, Asistencia en Organización de Archivos, así como Instalación de Sistemas Eléctricos Residenciales y Comerciales, Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, Sistemas Teleinformáticos, Integración de Operaciones Logísticas y Producción Agropecuaria. Estas formaciones están planteadas para quienes buscan un aprendizaje más práctico y ajustado a necesidades laborales inmediatas.

El nivel operario incluye programas como Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior, Cuidado Estético de Manos y Pies, Procesos de Panadería, Bisutería Artesanal, Instalaciones Eléctricas para Viviendas, manejo de Excavadora y Retrocargadora, así como Cuidado Básico de Personas con Dependencia Funcional, Construcción de Estructuras en Concreto y Producción Apícola. En el ámbito auxiliar, las opciones disponibles abarcan áreas como Cocina, Promotor de Salud, Información Turística, Servicios de Bartender, Producción de Café, Promoción de Seguridad Alimentaria y Operaciones de Minería Subterránea, entre otras.

Para postularse, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del SENA y dirigirse a la sección “Nuestra Oferta Educativa”, desde la cual podrán seleccionar programas presenciales o a distancia, filtrar las alternativas y elegir la formación de su interés. El proceso implica iniciar sesión o crear una cuenta, verificar datos personales y aceptar los términos y condiciones. Según el SENA, para resolver inquietudes o dificultades durante el registro, se dispone de líneas telefónicas, WhatsApp y asistencia en Bogotá y a nivel nacional. Así, la entidad ratifica su propósito de garantizar formación gratuita y de calidad en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en la convocatoria de formación del SENA para 2027?

Quienes deseen participar en la convocatoria del Servicio Nacional de Aprendizaje para el año 2027 deben ingresar a la plataforma digital indicada por la entidad, seleccionar la sección “Nuestra Oferta Educativa” y buscar la opción de formación presencial o a distancia. Posteriormente, es necesario crear una cuenta o iniciar sesión, revisar los datos personales, aceptar los términos y condiciones y finalizar el proceso de inscripción. En caso de dudas, el SENA ofrece atención telefónica, WhatsApp y asistencia personalizada.

¿Cuáles son los programas ofrecidos en la nueva convocatoria del SENA?

La nueva convocatoria del SENA contempla programas en niveles técnico, tecnólogo, auxiliar y operario. Entre los tecnólogos se encuentran Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación, Gestión de Negocios y Finanzas y Automatización de Sistemas Mecatrónicos. Para quienes eligen formación técnica se destacan opciones como Cocina, Construcción de Edificaciones y Talento Humano. También hay cursos operarios y auxiliares en áreas como bisutería artesanal, minería subterránea y servicios de bartender, todos enfocados en fortalecer competencias laborales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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