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En Colombia, la relación laboral está regulada por normas que buscan equilibrar las necesidades empresariales con los derechos de quienes trabajan. Según información basada en el Código Sustantivo del Trabajo, no siempre terminar la jornada ordinaria significa que las labores del día han llegado a su fin. Para muchas personas, es común recibir solicitudes de sus empleadores para extender el horario, lo que suscita interrogantes sobre las obligaciones y los derechos asociados a las horas extra.

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En el marco legal vigente, las horas extra corresponden al tiempo laborado que excede la jornada pactada o la máxima fijada por la ley. Desde el 15 de julio de 2026, la máxima jornada laboral en el país quedó en 42 horas semanales, como resultado de la Ley 2101 de 2021 y sin que esto represente disminución en el salario de los trabajadores. No obstante, aceptar trabajo suplementario no es siempre obligatorio, pues la decisión depende de las condiciones contractuales y del cumplimiento de ciertas exigencias legales.

El Código Sustantivo del Trabajo define escenarios puntuales en los que un trabajador puede rechazar la solicitud de laborar horas extra. Entre ellos se destacan: superar los límites legales—la jornada suplementaria no puede pasar de dos horas adicionales al día ni de 12 horas a la semana—; ser menor de edad, ya que en estos casos la ley prohíbe el trabajo extra; realizar dos turnos diarios sin consentimiento, salvo para cargos de dirección, supervisión o confianza; y órdenes que desconozcan derechos mínimos o la dignidad laboral. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, cualquier acuerdo sobre horas extra debe acatar estos límites.

La pregunta sobre si es posible perder el empleo por negarse a laborar en exceso no tiene una única respuesta. El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo establece como justa causa de terminación del contrato la violación grave de obligaciones, incluyendo las faltas estipuladas en contratos, reglamentos o acuerdos sindicales. Sin embargo, no toda negativa a laborar después de la jornada es motivo suficiente para un despido; cada caso requiere analizar las condiciones legales y contractuales, así como respetar el debido proceso, que comprende el derecho a la defensa.

La Ley 2466 de 2025 exige también a las empresas llevar un registro detallado de las horas extra realizadas y permite al trabajador solicitar relación de las mismas y prueba de su pago. Por eso, es fundamental conocer los términos del contrato y las restricciones legales antes de tomar una decisión sobre extender o no la jornada laboral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo puede un trabajador negarse legalmente a hacer horas extra en Colombia?

El trabajador puede rechazar realizar horas extra cuando la solicitud supera los límites legales de tiempo establecidos (máximo dos horas diarias o 12 semanales), cuando la persona es menor de edad y la ley lo prohíbe, si se le intenta asignar doble turno sin su consentimiento en cargos que no son de confianza o supervisión, o cuando la petición vulnera sus derechos mínimos o dignidad laboral, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo.

¿Me pueden despedir por no aceptar horas extra según el Código Sustantivo del Trabajo?

El despido por no aceptar horas extra depende de si la negativa constituye una falta grave a las obligaciones pactadas en el contrato, el reglamento o los acuerdos legales. La ley exige analizar cada caso particular y brinda al trabajador derecho a la defensa y al debido proceso. No toda negativa implica necesariamente una justa causa de despido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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