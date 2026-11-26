Por: Portal Bogotá

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La llegada de la Línea 1 del Metro de Bogotá representa una valiosa oportunidad laboral para quienes cuentan con experiencia en la construcción. Según la información suministrada en la página ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, actualmente Metro Línea 1 está en busca de oficiales especializados en mampostería para sumarse al avance de la primera línea del metro en la capital. Los interesados encontrarán detalles precisos sobre los requisitos, beneficios y el proceso de postulación.

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De acuerdo con la invitación publicada en las plataformas oficiales, el trabajo ofrecido se caracteriza por un modelo de remuneración escalonada. Esto significa que el salario que una persona recibe aumenta en función de su rendimiento mensual, es decir, entre más metros cuadrados construya, mayor será su ingreso. En la categoría de mampostería, se destacan dos tipos de materiales con metas de producción específicas: para quienes trabajan con ladrillo rojo, se establecen rangos mensuales que pueden alcanzar entre 37,5 y 75 metros cuadrados; para el bloque gris, la meta va desde 100 hasta 200 metros cuadrados mensuales.

El ingreso mensual neto también varía dependiendo del nivel de producción: quienes cumplen con los mínimos pueden recibir cerca de 3,6 millones de pesos, pero quienes logran los topes establecidos podrían percibir hasta 10 millones de pesos. Cabe resaltar, según la página, que además del salario, los trabajadores reciben almuerzo diariamente, y aquellos que cumplen turno nocturno cuentan con cena incluida.

La propuesta laboral ha sido promovida directamente por Leonidas Narváez, quien a través de la red social X invitó a sumarse a este proyecto en el que ya participan más de 17.000 personas, enfatizando la magnitud y el impacto social de la obra. De acuerdo con la información oficial, los requisitos para aplicar son puntuales: al menos cinco años de experiencia en el sector de la construcción, tres de ellos en levantamiento de muros, y dominio de interpretación de planos. La postulación se realiza enviando la hoja de vida al correo proporcionado por la entidad o comunicándose a varias líneas telefónicas indicadas en la oferta.

En suma, Metro Línea 1 no solo ofrece estabilidad laboral sino un esquema de compensación que premia el esfuerzo del trabajador, complementado con servicios básicos como la alimentación durante la jornada. Toda esta información fue extraída de la página oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y de comunicaciones en la red social X.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar como oficial de mampostería en Metro Línea 1 del Metro de Bogotá?

Para postularse como oficial de mampostería en este proyecto de infraestructura, según lo publicado en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se exige tener al menos cinco años de experiencia en construcción, de los cuales tres deben ser en levantamiento de muros. Es obligatorio también saber interpretar planos, pues esto permite cumplir con los estándares técnicos que exige la obra.

¿Cuál es el salario y cuáles los beneficios adicionales por trabajar en la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Los ingresos mensuales varían, y se calculan según la cantidad de metros cuadrados levantados; oscilan entre 3,6 millones de pesos para quienes cumplen el mínimo y 10 millones para quienes llegan a la meta máxima establecida. Además del pago, los trabajadores reciben el almuerzo diario y la cena si laboran en el turno nocturno, según los detalles entregados por la fuente oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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