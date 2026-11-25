Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este jueves 26 de noviembre tiene lugar la octava y última feria de servicios y empleabilidad del año, organizada bajo el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'. De acuerdo con información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá, la jornada tendrá lugar en el interior del Portal 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, y pondrá a disposición de la ciudadanía aproximadamente 300 vacantes. Estas ofertas están orientadas a perfiles operativos, técnicos, auxiliares y administrativos, gracias a la vinculación de ocho empresas que hacen presencia en distintos sectores económicos. Entre las entidades participantes se encuentra Gran Américas Mi Teleférico San Cristóbal, operador de TransMiCable San Cristóbal, así como firmas de aseo, seguridad, construcción y servicios, entre otras.

Sigue a PULZO en Discover

La feria de empleabilidad está diseñada especialmente para quienes hacen uso del sistema de transporte y para los habitantes del sector, y se desarrollará entre las 8:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Además de oportunidades de vinculación laboral, quienes acudan podrán acceder a diversos servicios institucionales. Según la información oficial, la realización de este evento ha sido posible gracias a la articulación entre concesionarios del sistema, empresas privadas y entidades tanto distritales como nacionales, con el objetivo de acercar el empleo y los servicios a la comunidad.

Las empresas participantes abren vacantes en múltiples áreas. Por ejemplo, Summar Productividad convoca perfiles como auxiliares de servicios generales, operarios de producción, soldadores, técnicos mecánicos y electromecánicos, así como oficiales y auxiliares de construcción, entre otros. Aseo La Perfección busca operarios de aseo y de alturas, así como supervisores. Atalaya 1 Security Group Ltda. requiere personal para vigilancia y operadores de medios tecnológicos. Gran Américas Mi Teleférico San Cristóbal ofrece cargos que van desde auxiliar de infraestructura hasta abogados junior, ingenieros residentes y auxiliares de embarque. También participan empresas como Asignar S.A.S., Gran Américas Usme, Casa Limpia y Consorcio Express S.A.S., que requieren desde conductores y meseros hasta técnicos eléctricos y de mantenimiento.

“Llevamos estas 300 oportunidades laborales al Portal 20 de Julio, con el propósito de acercar la oferta de empleo a la comunidad usuaria de la localidad de San Cristóbal. Queremos que sean los habitantes del sector quienes tengan la oportunidad de vincularse laboralmente a empresas como Gran Américas Mi Teleférico San Cristóbal para que ellos hagan parte de la operación de este medio de transporte que contribuirá a mejorar su calidad de vida”, señaló Paola Tovar, subgerente de Comunicaciones y Relacionamiento con el Usuario de TransMilenio. Según esta invitación, la participación en la jornada no requiere inscripción previa, solo es necesario llevar la hoja de vida actualizada.

¿Cuáles son los perfiles y vacantes disponibles en la feria de empleo del Portal 20 de Julio?

En la feria de empleo del Portal 20 de Julio, organizada por el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', los perfiles requeridos incluyen operarios, técnicos, auxiliares, administrativos, vigilantes, soldadores, jardineros, abogados junior, ingenieros residentes y profesionales en mantenimiento, entre otros, de acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá.

¿Se necesita inscripción previa para participar en la feria de empleabilidad de San Cristóbal?

No, la participación en la feria de empleabilidad del Portal 20 de Julio no exige inscripción previa, según aclaró Paola Tovar, subgerente de Comunicaciones de TransMilenio; quienes quieran asistir solo deben presentar su hoja de vida actualizada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z