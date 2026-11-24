Por: Portal Bogotá

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Trabajo sí hay en Bogotá, y una de las oportunidades más destacadas es la feria de empleo que organiza la Alcaldía Local de Barrios Unidos, de acuerdo con información publicada por el portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'. Este evento, que se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2026, se presenta como una alternativa directa para quienes buscan trabajo en el sector de la construcción, específicamente en los proyectos asociados a la Línea 1 del Metro de Bogotá. Las vacantes son variadas e incluyen perfiles como auxiliar de obra, técnico electricista, oficial hidráulico, cadenero y auxiliar de señalización, entre otros oficios esenciales para el avance de esta infraestructura clave para la ciudad.

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La invitación es clara: quienes estén interesados deben asistir al auditorio principal de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, ubicada en la calle 74A No. 63-04, entre las 9:30 a. m. y las 2:00 p. m., llevando su hoja de vida actualizada. Entre los cargos disponibles también se encuentran aparejador, operador minicargador, auxiliar de tráfico, plomero, ayudante de plomería, técnico de aire acondicionado, ingenieros de obra, operador de grúa pórtico, soldador y mampostero. Todos estos roles son fundamentales para la construcción y operación de la Línea 1 del metro, según información de la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

En el marco de la feria, la Empresa Metro de Bogotá destacó a través de su cuenta oficial en la red social X la importancia de asistir y compartir la información con potenciales interesados, recalcando que todos los procesos de selección de personal son completamente gratuitos. Esto significa que, según la EMB, ningún aspirante debe pagar por conceptos como cursos, trámites, tiquetes, exámenes o certificados, por lo cual se recomienda estar atentos y desconfiar de quienes soliciten dinero durante el proceso.

Estas ferias de empleo buscan contribuir al desarrollo económico de la ciudad y al bienestar de quienes desean una oportunidad laboral confiable. El evento refuerza el compromiso de transparencia tanto de la administración local como de la Empresa Metro de Bogotá, invitando a la ciudadanía a aprovechar espacios seguros y orientados a la contratación legítima de personal para una de las obras más importantes en la capital colombiana.

¿Cómo participar en la feria de empleo para el Metro de Bogotá?

Para participar, usted debe asistir el 27 de noviembre de 2026 al auditorio principal de la Alcaldía Local de Barrios Unidos entre las 9:30 a. m. y 2:00 p. m., llevando su hoja de vida actualizada. La feria es totalmente gratuita y no requiere de pagos por cursos ni trámites, de acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá.

¿Cuáles son los perfiles y roles solicitados en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Según la información de la Empresa Metro de Bogotá, los perfiles buscados incluyen auxiliar de obra, técnico electricista, oficial hidráulico, cadenero, auxiliar de señalización, aparejador, operador minicargador, auxiliar de tráfico, plomero, ayudante de plomería, técnico de aire acondicionado, ingenieros de obra, operador de grúa pórtico, soldador y mampostero, entre otros cargos vitales para el proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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