Por: Portal Bogotá

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La iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" avanza en su propósito de promover oportunidades igualitarias en el ámbito laboral, destacando la importancia de la diversidad y la inclusión en los entornos de trabajo en la ciudad. Recientemente, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), reconoció a 34 organizaciones con el Sello Bogotá Incluyente 2026, en el marco del cumplimiento del Acuerdo 866 de febrero de 2023 emitido por el Concejo de Bogotá. Este sello distingue a las entidades que han adoptado prácticas sólidas en materia de diversidad, equidad e inclusión.

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En la última edición del programa participaron 82 organizaciones, todas sometidas a criterios rigurosos de evaluación mediante el Sistema de Evaluación y Reconocimiento (SER). Dicho proceso consideró factores como la autoevaluación de las empresas, análisis de indicadores de gestión, resultados de encuestas aplicadas a los colaboradores y la apreciación final de un comité evaluador. El resultado fue la entrega del sello en tres categorías: bronce, plata y oro, reflejando el nivel de avance en las prácticas incluyentes de cada entidad.

Algunas de las organizaciones reconocidas con el Sello Bronce fueron Corporación Trabajo, Dignidad y Solidaridad (TRADSO) y Compusoluciones y Asociados S.A.S. En la categoría Sello Plata destacaron entidades como Emtelco S.A.S. y Fundación Red Empleo con Apoyo Colombia (RECA), mientras que compañías como Comware S.A., Makro Supermayoristas S.A.S. y KPMG S.A.S. fueron galardonadas con Sello Oro.

La gala de premiación también brindó un reconocimiento especial a las cinco organizaciones mejor calificadas según su tamaño y naturaleza: Grupo ASD S.A.S. (grande, Sello Oro), Manufacturas Rical S.A.S. (mediana, Sello Oro), Dado Diseño para Todos (pequeña, Sello Plata), Andina de Consultoría y Construcciones S.A.S. (micro, Sello Bronce) y Fundación Instituto de Adaptación Laboral IDEAL (gremio y tercer sector, Sello Oro). Además, la Asociación Colombiana de BPO (BPRO) fue reconocida por su avance en el SER, especialmente por impulsar la inclusión en el sector de servicios empresariales subcontratados.

Una característica novedosa de esta edición fue la inclusión, por primera vez, de gremios y organizaciones del tercer sector, ampliando así el alcance del programa a nuevos actores del escenario productivo. Según la SDDE, el Sello Bogotá Incluyente busca que más organizaciones incorporen políticas y acciones de diversidad, equidad, inclusión, pertenencia y accesibilidad, para fortalecer el acceso laboral de poblaciones tradicionalmente excluidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué organizaciones recibieron el Sello Bogotá Incluyente 2026 y en qué consiste?

De acuerdo con la SDDE, 34 organizaciones fueron distinguidas con el Sello Bogotá Incluyente 2026. Estas entidades se seleccionaron tras un proceso que involucró autoevaluaciones, indicadores de gestión y opiniones de un comité evaluador, clasificándolas en las categorías bronce, plata y oro según su avance en prácticas de inclusión, diversidad y equidad en el entorno laboral.

¿Cómo funciona el Sistema de Evaluación y Reconocimiento (SER) para otorgar el Sello Bogotá Incluyente?

El Sistema de Evaluación y Reconocimiento (SER) es el mecanismo empleado para valorar a las organizaciones participantes. Incluye autoevaluaciones, análisis de los indicadores de gestión y encuestas a colaboradores, complementados con la valoración de un comité especializado. Gracias a este sistema, se identifica qué entidades cumplen con los estándares que promueve el sello, clasificándolas según el nivel de consolidación de sus prácticas incluyentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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