Por: Portal Bogotá

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El evento 'Tablas al Aire - Día de Teatro' llega a la ciudad como una invitación directa a experimentar la danza y el movimiento en el espacio público, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de Bogotá. Esta jornada cultural, impulsada por 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' y los Escenarios Móviles del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre de 2026, desde la 1:00 p. m., justo frente al Jardín Botánico de Bogotá. La entrada es libre, permitiendo que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan disfrutar de un encuentro donde el cuerpo y el entorno urbano dialogan de manera creativa.

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Según la información proporcionada por Idartes, esta edición titulada 'Tablas al Aire – Danza' tiene como objetivo abrir nuevos escenarios para propuestas coreográficas en interacción con la ciudad. Aquí, la danza es entendida como una manera de habitar, significar y resignificar el territorio, a través de cuerpos y ritmos que se fusionan con el paisaje urbano y el público. Este enfoque permite que se presenten diferentes visiones de la danza contemporánea y otras aproximaciones en torno al movimiento, ampliando así las formas en que los habitantes y visitantes pueden conectarse con el territorio y la cultura local.

Idartes destaca que uno de los propósitos fundamentales de 'Tablas al Aire – Danza' es fortalecer la circulación de artistas locales y dar mayor visibilidad a los procesos coreográficos que se desarrollan en la ciudad. También se subraya la relevancia de promover el acceso democrático a las artes escénicas. En ese sentido, el espacio público es reivindicado como un escenario vivo, donde confluyen la creación artística, el encuentro ciudadano y la diversidad de expresiones culturales.

Entre los artistas destacados para esta jornada se encuentran Orkeseos y Danza Kapital, agrupaciones que serán protagonistas durante la tarde del 29 de noviembre. El evento tendrá lugar frente al Jardín Botánico de Bogotá, ubicado en la calle 63 No. 68-95, en la localidad de Engativá. Todas las actividades serán de acceso gratuito, consolidando así esta iniciativa como una propuesta de integración, arte y diversidad para la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles agrupaciones se presentan en 'Tablas al Aire – Danza' 2026 en Bogotá?

De acuerdo con la información publicada por Idartes, las agrupaciones Orkeseos y Danza Kapital serán las encargadas de presentar sus propuestas coreográficas, brindando al público la oportunidad de disfrutar distintos lenguajes dancísticos en el espacio público frente al Jardín Botánico de Bogotá.

¿Cuál es el propósito de 'Tablas al Aire – Danza' y por qué es importante el espacio público para el evento?

De acuerdo con Idartes, el propósito central de 'Tablas al Aire – Danza' es visibilizar a artistas locales, fortalecer la circulación de obras y democratizar el acceso a las artes escénicas. El espacio público adquiere un papel fundamental, pues se convierte en escenario vivo que facilita el encuentro y la inclusión de toda la ciudadanía, reafirmando la importancia de la cultura y el arte en la vida urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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