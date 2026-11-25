Por: El Espectador

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Las muertes causadas por siniestros de tránsito en Bogotá presentaron un alarmante repunte en 2026, después de que en 2025 se registrara una ligera disminución. Según datos oficiales de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, entre enero y el 31 de octubre de 2026, 564 personas fallecieron en las vías de la ciudad, cifra que representa un aumento del 17 % si se compara con el mismo periodo del año anterior. Ante este panorama, la entidad relanzó a Prudencia, el personaje que durante siete años promovió el autocuidado peatonal en cruces y semáforos, con el objetivo de llegar no solo a los peatones sino también a motociclistas, ciclistas, usuarios del transporte público y conductores de carros particulares. La estrategia, que ahora apunta a más de 12 millones de viajes diarios en Bogotá, contempla actividades pedagógicas en conciertos, partidos y otros eventos masivos, así como intervenciones directas en puntos estratégicos de la ciudad.

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La decisión de relanzar este mensaje ocurre en un momento crítico: motociclistas y peatones concentran el 86 % de las víctimas fatales, siendo los motociclistas el 51 %, los peatones el 35 %, los ciclistas el 11 % y otros usuarios el 3 %. Particularmente preocupante resulta la participación de grupos de edad jóvenes y adultos mayores en la siniestralidad. Personas entre 18 y 34 años representan el 45 % de los fallecidos, seguidos por mayores de 65 años, con el 23 %. Además, hasta octubre de 2026 se reportaron 20 menores de edad fallecidos por incidentes de tránsito, cuatro más que en 2025.

Entre las causas más habituales de los fatalidades están los cruces entre peatones y motociclistas (18 % de los casos) y los accidentes que involucran motociclistas con vehículos de carga (14 %), así como los volcamientos o caídas de motociclistas (11 %). Según la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, Prudencia ahora enviará mensajes diferenciados, como recordarles a los motociclistas que los andenes son exclusivos para peatones y subrayar la importancia de evitar el exceso de velocidad. La campaña pone acento también en la protección de los más vulnerables y el respeto a las normas de tránsito.

El impacto va más allá de lo local. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial informó que, hasta septiembre de 2026, hubo más de 7.400 fallecidos en el país por siniestros, con motociclistas y peatones como los más afectados. En respuesta, el Plan Distrital de Seguridad Vial en Bogotá plantea una reducción del 50 % en los fallecimientos para 2032, estableciendo medidas orientadas a la infraestructura, el control de velocidades, la cultura de la seguridad y el auxilio a las víctimas.

¿Por qué aumentaron las muertes viales en Bogotá en 2026?

El aumento del 17 % en las muertes viales durante 2026 se asocia principalmente a la elevada participación de motociclistas y peatones en los siniestros, así como a causas frecuentes como choques entre usuarios vulnerables y excesos como la velocidad o el mal uso del espacio vial, según datos de la Secretaría de Movilidad y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

¿Qué medidas implementa Bogotá para reducir los accidentes de tránsito?

Bogotá lanzó una nueva etapa de la campaña encabezada por el personaje Prudencia, con intervenciones pedagógicas y mensajes adaptados a cada actor vial. Estas acciones se suman a las del Plan Distrital de Seguridad Vial, que espera disminuir a la mitad las muertes viales para 2032, a través de infraestructura, control de velocidades, educación ciudadana y atención inmediata a víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.