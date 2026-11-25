Por: Portal Bogotá

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Este jueves 26 de noviembre de 2026 se programaron cortes de agua en diversos sectores de Bogotá y en el municipio de Soacha, Cundinamarca, con el objetivo de llevar a cabo obras que permitan mejorar el suministro del recurso en estas zonas. De acuerdo con la información proporcionada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), las labores responden a la necesidad de prevenir daños de mayor magnitud en las tuberías y los accesorios encargados de la distribución de agua, razón por la cual se requiere una suspensión temporal del servicio.

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Los trabajos se realizarán en diferentes localidades de Bogotá. En Engativá, los barrios Santa Rosita, París y Florencia estarán sin agua desde las 9:00 a. m. por 24 horas, tiempo en el que se desarrollará mantenimiento preventivo. Por su parte, en Fontibón, los sectores Montevideo, Franco y Sabana Grande Fontibón tendrán cortes desde las 7:00 a. m. durante 27 horas, en donde se efectuarán empates de redes de acueducto y cambios de hidrantes.

En la localidad de Puente Aranda, el sector Centro Industrial también experimentará suspensión del servicio desde las 7:00 a. m. por 27 horas, debido a trabajos de empates en las redes de acueducto. Mientras tanto, en Suba, los barrios Aures II, Villa María, Puerta del Sol y Lombardía verán interrumpido el suministro desde las 10:00 a. m. durante 24 horas para la instalación de una válvula. San Cristóbal y Ciudad Bolívar también se verán afectados; en cada uno se adelantarán labores de mantenimiento preventivo e instalación de accesorios a partir de las 9:00 a. m. por 24 horas.

En el municipio vecino de Soacha, en Cundinamarca, se verán afectados múltiples barrios, incluyendo Altos de Portalegre, Ciudad Latina y Tequendama, entre otros. El corte será desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, también debido a mantenimiento preventivo, según información de la EAAB.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda a los usuarios llenar tanques de reserva antes de la suspensión, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y usar el recurso de forma racional, dando prioridad al lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, ofrecerá el servicio de carrotanques, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, mediante solicitud a la línea de atención llamada Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua este jueves 26 de noviembre de 2026?

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los barrios afectados por los cortes incluyen sectores de Engativá, Fontibón, Puente Aranda, Suba, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Las zonas específicas y los horarios exactos han sido informados detalladamente por la EAAB, con el fin de garantizar que los ciudadanos se preparen para la suspensión temporal.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para afrontar los cortes de agua en Bogotá y Soacha?

La EAAB recomienda llenar los tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en un plazo máximo de 24 horas y priorizar el uso racional del recurso, en especial para la higiene y la alimentación. Se indica que habrá apoyo de carrotanques para instituciones esenciales, el cual puede solicitarse en la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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