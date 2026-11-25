Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se ha observado una disminución significativa en la proporción de mujeres que han experimentado violencia, según la más reciente Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG), actualizada en 2025 y consultada por la Secretaría Distrital de la Mujer. De acuerdo con la información presentada por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), el 24 % de las mujeres en la ciudad reportó haber vivido, al menos una vez en los dos años previos a la encuesta, algún tipo de violencia sexual, física, psicológica o económica-patrimonial. Esta cifra es cinco puntos porcentuales menor que la registrada en 2021, cuando alcanzaba el 29 %.

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Entre las modalidades identificadas, la violencia sexual fue la más reportada con un 16 %, seguida de la psicológica con un 9 %, la física con un 5 % y la económica-patrimonial con un 1 %. Es relevante precisar que estos porcentajes pueden cruzarse, pues una misma mujer puede haber sido víctima de más de una forma de violencia. Al detallar los resultados, la encuesta exhibe marcadas diferencias en función de variables sociodemográficas: el 36 % de mujeres jóvenes, entre 18 y 29 años, declaró haber sufrido violencia, mientras que el porcentaje cae al 12 % en las mayores de 60 años. Así mismo, las mujeres solteras mostraron una mayor incidencia (32 %) en comparación a las casadas (20 %).

El estudio revela también brechas según el estrato socioeconómico y el entorno territorial: el 26 % de las mujeres de estratos 1 al 4 reportó experiencias de violencia, frente al 5 % de los estratos 5 y 6. En las zonas rurales, la proporción alcanzó el 12 %, cifra menor al 24 % observado en las urbanas. Bosa, Engativá y Rafael Uribe Uribe figuran como las localidades con mayores prevalencias (39 %), mientras que Fontibón, Chapinero y Barrios Unidos tienen los niveles más bajos, aunque el análisis enfatiza que ningún territorio está exento.

Otro aspecto relevante que resalta la EMEG, citado por la Secretaría Distrital de la Mujer, son las creencias sociales que continúan justificando o normalizando las agresiones. Una tercera parte de la población consultada estuvo de acuerdo con afirmaciones que responsabilizan a las mujeres por permanecer con sus parejas agresoras; por su parte, más de la tercera parte de las mujeres y cerca de la mitad de los hombres respaldaron que "cuando los hombres están bravos es mejor no molestarlos". A esto se suma que uno de cada cuatro hombres apoyó la idea de que una esposa debe obedecer a su esposo, y que la visión de las mujeres como personas que "deben ser protegidas por los hombres" sigue presente en la mayoría de los encuestados, reforzando lo que se conoce como sexismo benevolente.

Ante este panorama, las autoridades locales han desarrollado servicios gratuitos de orientación jurídica y atención psicosocial, orientados a la prevención de violencias y a la transformación cultural para la garantía de una vida libre de sexismo. Bogotá continúa ampliando el acceso a estos servicios en distintos territorios, invitando a consultar la web www.sdmujer.gov.co para más información.

¿Cuáles son los datos recientes sobre violencia contra las mujeres en Bogotá según la Secretaría Distrital de la Mujer?

De acuerdo con la más reciente Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG), presentada por la Secretaría Distrital de la Mujer y el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, el 24 % de las mujeres en Bogotá reportó haber vivido alguna forma de violencia (sexual, física, psicológica o económica-patrimonial) en los dos años previos a la consulta, lo que representa una disminución frente al 29 % registrado en 2021.

¿Qué significa sexismo benevolente en el contexto de la violencia de género?

El concepto de sexismo benevolente, según la información analizada en la EMEG citada por la Secretaría Distrital de la Mujer, se refiere a actitudes y creencias que aparentan estar orientadas a proteger o valorar a las mujeres, pero que en el fondo perpetúan la idea de que ellas necesitan cuidado masculino y, por tanto, refuerzan relaciones desiguales y limitan su autonomía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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