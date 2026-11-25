Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de La Candelaria en Bogotá impulsa una nueva edición de la iniciativa “Candelarias al Volante”, que hace parte del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. Esta propuesta está orientada a ofrecer a las mujeres de la localidad mayores opciones de desarrollo mediante la formación en habilidades de conducción, con el objetivo de que accedan por primera vez a una licencia de conducción. Según la información publicada por la Alcaldía, la idea es facilitar el acceso de las mujeres a oportunidades de movilidad y a un abanico más amplio de posibilidades dentro del entorno laboral, fortaleciendo así su autonomía e independencia económica.

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La apertura de inscripciones para esta segunda edición de “Candelarias al Volante” contará con 50 cupos, distribuidos de la siguiente manera: 10 para la categoría A2 (motocicleta), 35 para la B1 (vehículo particular) y 5 para la C1 (servicio público). Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, afirmó que con este programa se busca brindar a las mujeres herramientas que les ayuden a avanzar hacia una mayor autonomía, reconociendo que aprender a conducir y contar con una licencia puede ser clave para mejorar tanto en la vida personal como en la profesional.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Plazoleta de los Talentos de la Alcaldía de La Candelaria, ubicada en la carrera 5 # 12C-40, los días viernes 27 y sábado 28 de noviembre de 2026 en los horarios establecidos oficialmente. Entre los documentos solicitados, cada aspirante debe tener al menos 18 años, documento de identidad, recibo de servicio público, acreditación de residencia o vínculo con la localidad, certificado del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) con máximo 30 días de antigüedad y examen médico reciente. Adicionalmente, deben presentar una carta de manifestación de interés y mostrar disponibilidad horaria, entre otros requisitos específicos.

Durante la inscripción, se realizará una prueba de comprensión lectora y la asignación de cupos se definirá a partir de una priorización que considera condiciones como ser mujer cuidadora, situación de vulnerabilidad y resultado en el test. Además, las participantes no pueden haber recibido incentivos del Fondo de Desarrollo Local en el último año. El proceso incluye la inscripción al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), exámenes, capacitación teórico-práctica, un taller de habilidades sociolaborales y la expedición de la licencia. Para más información o dudas, la Alcaldía dispone del correo candelariasalvolante@gmail.com y el teléfono 304 282 5400.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en Candelarias al Volante 2026?

Para inscribirse en la iniciativa, las mujeres deben tener al menos 18 años, presentar documento de identidad, acreditar residencia o vínculo en La Candelaria, llevar un recibo de servicio público, estar en paz y salvo según el SIMIT, demostrar habilidades básicas (como manejar bicicleta para la categoría A2) y disponer de tiempo durante el proceso. También es necesario presentar una carta de manifestación de interés y no haber recibido incentivos del Fondo de Desarrollo Local en el último año.

¿En qué consiste la priorización para asignar los cupos en Candelarias al Volante?

La asignación de los cupos se realiza a través de un sistema de puntaje de priorización que considera si la mujer es cuidadora, su condición de vulnerabilidad, el grado de autonomía económica y el resultado obtenido en un test de comprensión lectora efectuado el día de la inscripción. Este proceso permite seleccionar a quienes más se ajustan a los objetivos del programa, asegurando así el impacto esperado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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