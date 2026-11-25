Por: Portal Bogotá

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En el corazón de Bogotá, específicamente en el sector de San Victorino, una estrategia innovadora busca transformar la relación de los comerciantes y la ciudadanía con el reciclaje y el manejo de residuos. Este esfuerzo, articulado bajo la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", ha involucrado activamente a 748 locales comerciales distribuidos en seis centros comerciales, quienes lograron, junto con el acompañamiento de recicladores de oficio, recuperar un total de 3.192 kilos de materiales reciclables, según información oficial divulgada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

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La estrategia tiene como objetivo fundamental fortalecer la separación adecuada de residuos en el propio sitio donde se generan, conocido como separación en la fuente, e incentivar prácticas responsables en materia ambiental entre los comerciantes y trabajadores del centro de la ciudad, en concordancia con la política pública impulsada por la UAESP. Lo que resalta de esta iniciativa es la sinergia entre el sector comercial y los recicladores, quienes, de acuerdo con la UAESP, desempeñan un papel crucial en la recolección y el aprovechamiento de recursos que de otra manera terminarían en basureros, contribuyendo así a la construcción de una ciudad más limpia y sostenible.

La acción colectiva se enmarca en la estrategia denominada #LaDécimaDeLasOportunidades, la cual no solo promueve la protección y el cuidado del centro de Bogotá, sino que también busca el reconocimiento social de la labor de los recicladores de oficio. "Separar correctamente los residuos sí transforma nuestra ciudad", indicó la UAESP en un comunicado, resaltando el compromiso de los comerciantes del sector de San Victorino con esta causa y la importancia de continuar sumando esfuerzos para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida en la capital.

Este tipo de jornadas demuestran cómo la cooperación entre el sector público, el comercio y los trabajadores del reciclaje puede tener un impacto tangible y positivo en Bogotá, incentivando la adopción de prácticas cotidianas que protegen el espacio público y contribuyen a una ciudad más responsable con el medio ambiente. Así, Bogotá insiste en la importancia de la separación de residuos y el aprovechamiento como motores de cambio para el bienestar colectivo.

¿Cuántos centros comerciales y locales participaron en la campaña de reciclaje en San Victorino?

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), fueron 748 locales comerciales de seis centros comerciales en el sector de San Victorino los que se sumaron a la jornada de recuperación de materiales reciclables.

¿Cuál es el rol de los recicladores de oficio en la estrategia de separación de residuos en Bogotá?

Los recicladores de oficio desempeñan una función esencial dentro de la estrategia, pues se encargan de recuperar los materiales que pueden ser reciclados y contribuyen a que la ciudad sea más limpia y sostenible, trabajando en conjunto con los comerciantes y la ciudadanía para fomentar la adecuada separación de residuos, según información de la UAESP.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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