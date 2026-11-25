Por: Portal Bogotá

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Este jueves 26 de noviembre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud invita a todos los residentes de Bogotá a acercarse a los puntos de vacunación habilitados con su documento de identidad, con el fin de iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación. De acuerdo con la información difundida en el portal oficial de la Secretaría, esta jornada tiene como propósito fortalecer la prevención de enfermedades inmunoprevenibles como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B, entre otras. Así mismo, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas y niños entre los 9 y 17 años, según se resalta en la misma fuente.

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La Secretaría Distrital de Salud ha dispuesto múltiples puntos de vacunación en diferentes sectores de Bogotá. Estos espacios incluyen centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de significativa afluencia pública, los cuales estarán habilitados a partir de las 8:00 a. m. Es importante señalar que la ciudad cuenta, además, con más de 200 puntos fijos ubicados en centros de salud y entidades promotoras de salud (IPS), lo que garantiza la continuidad y el acceso a los servicios de vacunación a lo largo del año. La actualización diaria de estos puntos se realiza a través de las redes sociales oficiales del Distrito, enfatizando la importancia de consultar la ubicación de los puestos habilitados para este día, disponible en un enlace proporcionado por la Secretaría Distrital de Salud.

La jornada también contempla la vacunación para población priorizada. En el caso de la inmunización contra la fiebre amarilla para mujeres en estado de gestación y personas mayores de 60 años, la entidad aclara que este servicio solo se brinda en puntos de atención autorizados, donde se garantiza valoración médica previa y acompañamiento especializado, buscando una aplicación segura y vigilada. La ubicación de estos puntos autorizados por las entidades administradoras de planes de beneficios (EAPB, que son las EPS en Colombia) también puede consultarse en un enlace oficial divulgado por la Secretaría Distrital de Salud.

Para quienes deseen identificar el punto de vacunación más cercano, la Secretaría recomienda utilizar la plataforma ‘Mapas Bogotá’, siguiendo pasos como activar el buscador, ingresar la palabra vacunación y seleccionar la opción correspondiente a los servicios habilitados. Es fundamental asistir con el documento de identidad para acceder al servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para vacunarse en Bogotá el 26 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, es necesario presentarse con el documento de identidad en cualquiera de los puntos de vacunación autorizados en Bogotá. No se mencionan otros requisitos adicionales para la población general, salvo para el caso específico de la fiebre amarilla en gestantes y personas mayores de 60 años, quienes deberán acudir a puntos autorizados que cuentan con valoración médica especializada.

¿En qué lugares de Bogotá están ubicados los puntos de vacunación habilitados para esta jornada?

Según información oficial de la Secretaría Distrital de Salud, existen más de 200 puntos fijos de vacunación distribuidos en centros de salud e IPS, además de otros espacios en centros comerciales, parques, plazas y colegios. La lista actualizada y la ubicación exacta de estos puntos se pueden consultar en los enlaces proporcionados por la entidad y mediante la plataforma ‘Mapas Bogotá’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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