Por: Portal Bogotá

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Bogotá se encuentra en la tarea constante de proteger sus áreas estratégicas frente a ocupaciones y actividades ilegales que ponen en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la ciudad. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), esta autoridad ambiental lideró recientemente un megaoperativo en el polígono de monitoreo 194 del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes. Durante este despliegue, se logró desmontar 10 ocupaciones ilegales y recuperar una superficie de 1.010 metros cuadrados, lo cual representa un avance significativo en la preservación de espacios naturales para las generaciones actuales y futuras.

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La operación no solo se limitó al desmonte, sino que incluyó además la recolección y retiro de 42 metros cúbicos de material y residuos de construcción. Según datos de la SDA, este volumen de escombros equivale a seis volquetas completamente llenas, lo que evidencia la magnitud del impacto que estos residuos pueden tener en zonas protegidas. La autoridad ambiental de la Alcaldía Mayor de Bogotá resaltó que en estas áreas son ilegales las actividades de construcción y parcelación, advirtiendo a la ciudadanía sobre la importancia de respetar las normativas vigentes que buscan salvaguardar el ecosistema local.

Asimismo, las labores de control se extendieron al Parque Distrital Ecológico de Montaña Cerro de la Conejera, donde la SDA identificó la instalación reciente de un escenario para la práctica de paintball en una zona de bosque que abarcaba aproximadamente 2.128 metros cuadrados. Tras una intervención directa y un acuerdo con los representantes legales del espacio intervenido, se logró suspender la actividad y retirar tanto la pista de paintball como estibas y lonas que afectaban la cobertura vegetal, confirmando que las acciones correctivas fueron acatadas.

Estas acciones evidencian el papel activo de la SDA en la recuperación y conservación ambiental de la capital. Desde la institucionalidad se invita a ciudadanas, ambientalistas y organizaciones vecinales a sumarse en la protección de los ecosistemas, denunciando actividades que pongan en peligro la biodiversidad de Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Ambiente, el acompañamiento y la vigilancia constante serán claves para garantizar que estas zonas protegidas se mantengan en equilibrio y disponibles para el disfrute ciudadano responsable.

¿Cuáles son las consecuencias de las ocupaciones ilegales en áreas protegidas de Bogotá?

Las ocupaciones ilegales y residuos de construcción en áreas protegidas generan un deterioro significativo sobre el ecosistema, afectando la biodiversidad y la calidad ambiental de la ciudad. Según la Secretaría Distrital de Ambiente, estos daños pueden ser permanentes si no se actúa de manera oportuna y contundente para su recuperación.

¿Por qué está prohibida la parcelación y construcción en zonas como Entrenubes y La Conejera?

La prohibición de parcelación y construcción en espacios como el Parque Entrenubes y Cerro de la Conejera responde a la necesidad de proteger ecosistemas estratégicos que garantizan la conservación de especies, mantienen el equilibrio hidrológico y aportan a la calidad de vida de la ciudadanía, tal como advirtió la Secretaría Distrital de Ambiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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