Por: Portal Bogotá

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El avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá se ha convertido en un espacio para el aprendizaje y la pedagogía, involucrando a niños y niñas en la formación de ciudadanos más responsables y conscientes sobre movilidad urbana. Durante una jornada educativa realizada en el Colegio Las Américas IED, estudiantes de los grados jardín y transición participaron en la iniciativa conocida como Exploradores Metro, una propuesta didáctica centrada en la seguridad vial y el cuidado de la vida en las vías, especialmente en los alrededores de las obras donde avanza este importante proyecto. De acuerdo con la información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, cerca de 130 niños y niñas tuvieron la oportunidad de explorar conceptos clave a través de juegos, títeres y dinámicas participativas, adaptadas a sus edades y nivel de comprensión.

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Uno de los principales objetivos de esta actividad fue acercar a los más pequeños a conocimientos esenciales sobre las señales de tránsito, el papel que cumplen los agentes encargados del control vial y la importancia de adoptar medidas seguras cuando se transita en zonas intervenidas por construcciones. Los niños identificaron situaciones cotidianas que pueden representar riesgos y reflexionaron, guiados por dinámicas recreativas, sobre cómo el respeto a las señales protege su integridad y la de quienes les rodean. Además, mediante la representación y el uso de títeres, los estudiantes interiorizaron la relevancia de observar con atención su entorno, promoviendo hábitos que contribuyen a la prevención de accidentes.

La experiencia no solo les permitió aprender sobre el Metro de Bogotá y su proceso de construcción, sino que, gracias a la metodología empleada, les sensibilizó respecto a los impactos que tienen sus acciones individuales sobre la convivencia y la seguridad en la ciudad. Según el portal de la Alcaldía, iniciativas como Exploradores Metro buscan fortalecer desde la infancia la cultura de movilidad sostenible y fomentar el compromiso con la seguridad vial, construyendo entre todos una Bogotá más segura. Este tipo de campañas abren la puerta al reconocimiento temprano de los riesgos asociados al tránsito y brindan herramientas para que las futuras generaciones participen activamente en la construcción de una ciudad mejor para todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye el programa Exploradores Metro para niños en Bogotá?

El programa Exploradores Metro, según información de la Alcaldía de Bogotá, integra juegos, utilización de títeres y representaciones para enseñar a los niños sobre señales de tránsito, el papel de los agentes viales y la prevención de riesgos. Todo está adaptado para estudiantes de jardín y transición, facilitando la comprensión lúdica de la seguridad vial y los cuidados en torno a las obras del Metro de Bogotá.

¿Cómo se promueve la cultura de movilidad sostenible a través de la educación vial infantil en Bogotá?

La educación vial infantil, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, se promueve mediante talleres participativos en los que los niños reconocen la importancia de respetar señales, cuidar la vida y asumir comportamientos seguros en la vía. Así, desde edades tempranas, se fomentan hábitos responsables alineados con la movilidad sostenible y la construcción colectiva de una ciudad más segura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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