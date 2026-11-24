Por: Portal Bogotá

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El presupuesto distrital de Bogotá para 2027, presentado ante la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá por la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, se proyecta en 42,7 billones de pesos, según la información compartida por la Alcaldía de Bogotá. Este plan financiero tiene como objetivo consolidar la inversión pública en el último año del cuatrienio, avanzando en proyectos estratégicos y garantizando la provisión de servicios esenciales para los habitantes de la ciudad capital, de acuerdo con lo expuesto en la sesión.

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De acuerdo con los datos oficiales, el presupuesto del próximo año contempla que la mayor parte de los recursos, un 77,9 % equivalente a 33,2 billones de pesos, esté dirigida a inversión en áreas clave. El resto se reparte en funcionamiento (13,3 %, 5,7 billones) y servicio de la deuda (8,8 %, 3,8 billones). Esta distribución busca dar continuidad a las obras de infraestructura, programas sociales y las metas definidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027.

El enfoque estratégico de la inversión resalta en sectores como educación, donde se prevé entregar ocho colegios nuevos y restituidos, mejorar 50 sedes educativas y mantener el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante todo el año. Además, se busca fortalecer la educación terciaria para 27.000 jóvenes, de los cuales 7.000 se graduarían. En movilidad, se contemplan avances significativos como la ejecución de la Primera Línea del Metro de Bogotá, troncales alimentadoras y mejoras de más de 207 kilómetros-carril de malla vial.

En seguridad y justicia, el distrito destinaría 139.000 millones a la operación de la Línea 123 y al fortalecimiento del sistema de videovigilancia, además de respaldar a más de 900 gestores del orden. En hábitat, se asignarían 17.110 subsidios de vivienda y se avanzaría en la modernización del alumbrado público. Los programas sociales, como el Ingreso Mínimo Garantizado, la atención a infancia, personas mayores, personas con discapacidad y el suministro de raciones alimentarias, también serían prioridad, junto con la salud, la cultura y el bienestar animal.

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán destaca una ejecución presupuestal superior al 89 % en compromisos y cerca del 80 % en giros, por encima de las gestiones anteriores. En materia de financiación, los recursos provendrían principalmente de impuestos distritales, transferencias nacionales, dividendos, rendimientos financieros, multas y deuda, según los datos presentados por la Secretaría de Hacienda.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027-2037 acompaña este presupuesto, previendo nuevos ingresos, recaudo adicional gracias al Acuerdo por una Ciudad Inteligente y un endeudamiento distrital que descendería progresivamente, con miras a garantizar la sostenibilidad de las finanzas de Bogotá. El proyecto continuará su paso por el Concejo, donde será evaluado y debatido para su aprobación final.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales inversiones del presupuesto de Bogotá para 2027?

Las áreas con mayor inversión en el presupuesto 2027 de Bogotá incluyen educación, movilidad, seguridad, vivienda y programas sociales. Se destacan la entrega de colegios y mejoramiento de sedes educativas, continuidad del PAE, avances en la Primera Línea del Metro, modernización del alumbrado público, subsidios de vivienda, fortalecimiento de la Línea 123 y los gestores del orden, así como el mantenimiento de apoyos económicos y alimentarios para grupos vulnerables.

¿De dónde provienen los recursos del presupuesto distrital de Bogotá 2027?

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaria de Hacienda, los recursos del presupuesto 2027 provienen principalmente de impuestos distritales (44 %), transferencias de la nación (25 %), dividendos, excedentes, rendimientos financieros, contribuciones, tasas, multas e intereses, además de recursos provenientes de deuda pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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