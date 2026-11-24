Por: Portal Bogotá

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La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá (EAAB) comunicó que la cadena de bombeo de agua suroriental, encargada de abastecer sectores específicos de la localidad de San Cristóbal, suspenderá su funcionamiento desde las 11:00 a. m. de este martes 24 de noviembre de 2026. Según información oficial de la EAAB, la interrupción surge debido a trabajos prioritarios que requiere Enel Colombia, consistentes en la reubicación de un poste afectado que sostiene un transformador de alta capacidad. Esta labor implica cortar la energía del circuito que alimenta los sistemas de bombeo de los tanques San Vicente, Alpes, Quindío y Juan Rey, fundamentales para el suministro en la zona.

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La intervención, reportada por Enel Colombia, había sido planificada inicialmente para lunes 23 de noviembre, pero, en respuesta a situaciones imprevistas, fue reprogramada para el día siguiente. De acuerdo con Enel Colombia, se espera que las labores concluyan hacia la tarde de ese mismo martes, con el objetivo de restablecer gradualmente el servicio durante la noche.

Las zonas afectadas se distribuyen en varios cuadrantes específicos dentro de San Cristóbal. Entre ellos figuran sectores ubicados entre la transversal 2 Este y la calle 39B Sur, avanza hasta la calle 92B Sur, y comprende desde la carrera 6 Este hasta la carrera 16C Este, cubriendo así una amplia franja del suroriente bogotano. Los barrios perjudicados dentro del área abastecida por el tanque San Vicente incluyen Santa Inés Sur, Las Guacamayas en sus diferentes sectores, Villa del Cerro, La Victoria, San Martín Sur y varios más. En la zona del tanque Alpes se encuentran barrios como Altos del Poblado, San Blas II, Bellavista Sur, Los Alpes, Villabel, Altamira y Santa Inés Sur, por mencionar algunos.

Igualmente, en el área de influencia del tanque Quindío están Moralba, Nueva Delhi, El Pinar, Los Libertadores, Colmena I, Puente Colorado y Quindío, entre otros. En cuanto al tanque Juan Rey, el cese de agua comprende barrios como Los Soches, Juan Rey Sur, Bolonia, Ciudad Londres I, Villa Diana y Yomasa.

La EAAB dispuso de carrotanques para mitigar el impacto de la suspensión; los ciudadanos pueden solicitar este apoyo por la línea telefónica Acualínea 116, dándose prioridad en atención a hospitales, clínicas y centros con alta concentración de personas. Además, se mantienen habilitados los canales digitales para atención y seguimiento de la situación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo estará sin suministro de agua San Cristóbal por obras de Enel?

De acuerdo con los reportes de Enel Colombia y la EAAB, el corte comenzó a las 11:00 a. m. del martes 24 de noviembre de 2026 y se prevé que los trabajos concluyan en la tarde de esa misma jornada. El restablecimiento del servicio se hará de forma progresiva durante la noche de ese martes, aunque las horas exactas pueden variar según el avance de las obras y la normalización de los sistemas de bombeo.

¿Qué barrios de San Cristóbal serán afectados por el corte de agua del 24 de noviembre de 2026?

Según la información suministrada por la empresa de acueducto de Bogotá, los barrios impactados por la suspensión pertenecen a las áreas de servicio de los tanques San Vicente, Alpes, Quindío y Juan Rey. Entre ellos se destacan Santa Inés Sur, Las Guacamayas, La Gloria Occidental, San Martín Sur, Altos del Poblado, Los Alpes, Moralba, Los Libertadores, Juan Rey Sur, Bolonia y Yomasa, abarcando una amplia proporción del suroriente de la localidad de San Cristóbal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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