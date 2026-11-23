Por: El Espectador

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El Concejo de Bogotá tiene ante sí un reto central para el funcionamiento de la ciudad: encontrar el modo de financiar proyectos clave como el Metro, los colegios, la salud y los programas sociales, mientras una porción relevante del presupuesto debe destinarse al pago de la deuda y a sostener el sistema de transporte público. De acuerdo con la propuesta presentada por la alcaldía y radicada como Proyecto de Acuerdo 964 de 2026, la suma total propuesta asciende a COP 42,7 billones. Esta cifra representa el presupuesto más alto que ha tenido la ciudad y marca el último presentado por el actual gobierno, según información de El Espectador.

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Sin embargo, el grueso de los recursos no está disponible para nuevas iniciativas: COP 3,8 billones serán para el servicio de la deuda y más de 3,6 billones, a través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), estarían destinados a cubrir el déficit de TransMilenio. Según explicó la concejala Heidy Sánchez, el FET es el instrumento con el que el Distrito cubre la diferencia entre el costo real de operar el sistema y el valor asumido por los pasajeros. Esta partida representa más de la mitad de la inversión prevista en movilidad, lo que tensiona el margen presupuestal para otras obras como el Metro o la renovación vial. La movilidad cuenta en total con COP 6,8 billones y, además del FET, incluye proyectos como la Primera Línea del Metro, corredores troncales y mantenimiento de vías.

En lo referente a la deuda, los COP 3,8 billones contemplados corresponden al pago de compromisos actuales y no a un nuevo cupo de endeudamiento, punto aclarado en el Libro Cero oficial. Al cierre de septiembre de 2026, la deuda pública de la Administración Central llegaba a 15,76 billones. Actualmente, el Distrito cuenta con un cupo aprobado que le permite gestionar créditos bajo condiciones legales y presupuestales, pero el servicio de la deuda se mantendría dentro de los parámetros de sostenibilidad proyectados por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).

Más allá de movilidad, la propuesta establece a educación como la mayor inversión individual, con 9,1 billones, destinada a programas como Jóvenes a la E. Salud, por su parte, recibiría 5,4 billones, seguida por áreas como integración social, hábitat, cultura y seguridad. Cada sector busca mantener o ampliar su trabajo con recursos que dependen del crecimiento económico esperado, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, que confía en un recaudo superior al anticipado tras la reforma tributaria y el Acuerdo por una Ciudad Inteligente.

El análisis de este presupuesto trasciende simples cifras. Los concejales también presentan solicitudes particulares por sectores y territorios, buscando influir en la destinación de los recursos para obras específicas y necesidades locales. Así, el verdadero foco del debate no solo estará en cuánto dinero tiene Bogotá, sino en cuánto margen efectivo queda para nuevas inversiones tras cubrir compromisos vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presupuesto de Bogotá para 2027 da prioridad al transporte público y el pago de la deuda?

La propuesta presupuestal para 2027 da prioridad al transporte público y al pago de la deuda porque estos dos rubros absorben una porción significativa de los recursos de la ciudad. Según El Espectador, más de 3,6 billones irían al Fondo de Estabilización Tarifaria para TransMilenio, cubriendo así la diferencia entre el costo de operación y el valor que pagan los usuarios. A esto se suman 3,8 billones destinados al servicio de la deuda, necesarios para cumplir compromisos financieros ya adquiridos. Esta distribución responde tanto a la necesidad de asegurar la movilidad de los bogotanos como a la obligación de mantener la estabilidad financiera del Distrito.

¿Cuáles son las fuentes de ingreso que el Distrito espera recaudar para financiar el presupuesto de Bogotá en 2027?

El proyecto presupuestal contempla principalmente dos fuentes de ingreso: los ingresos corrientes, calculados en 32,18 billones y compuestos por impuestos y transferencias; y los recursos de capital, que suman 10,47 billones y engloban operaciones financieras, rendimientos y recursos de crédito. De acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Hacienda, se espera un comportamiento económico favorable y mayores recaudos asociados a estrategias como el Acuerdo por una Ciudad Inteligente y la reciente reforma tributaria distrital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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