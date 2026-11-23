Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El fenómeno de la disposición ilegal de residuos en Bogotá viene adquiriendo dimensiones preocupantes, en especial por el impacto negativo que tiene en la calidad de vida de los habitantes. Aunque el reciclaje se reconoce como una actividad económica legítima que ha brindado sustento a muchas personas excluidas de otras oportunidades laborales, su ejercicio desordenado genera tensiones crecientes en la convivencia barrial. Según lo expuesto por El Espectador, no puede generalizarse sobre la población recicladora, pero sí identificar prácticas reiterativas de algunos carreteros que convierten el espacio público en botaderos improvisados, deteriorando la salubridad y seguridad en diversos sectores de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Un aspecto central de esta problemática reside en la labor de autoridades como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Según el mismo medio, la entidad no ha ofrecido respuestas eficaces frente a la proliferación de muebles, llantas, prendas y otros objetos abandonados, que permanecen en las calles durante semanas o meses, inclusive en algunas avenidas principales como la avenida Boyacá y la avenida de Las Américas. Esta ausencia de vigilancia y control fomenta la sensación de impunidad y permite que se agraven los problemas de convivencia, pues los vecinos terminan por rechazar y estigmatizar a todos los recicladores, impidiendo una distinción justa entre quienes trabajan de manera honesta y quienes no respetan el entorno.

El descuido institucional, de acuerdo con El Espectador, se ejemplifica en barrios como Carimagua, en la localidad de Kennedy, donde los enseres abandonados no solo afectan la imagen urbana, sino que también representan riesgos como incendios, pues estos puntos de acumulación a veces son utilizados para provocar llamas que amenazan viviendas y vehículos. Esta situación se repite ante una respuesta lenta o ausente de los organismos de emergencia y control.

Por eso, el llamado va directamente a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a las alcaldías locales, señaladas por priorizar grandes proyectos de infraestructura mientras ignoran problemáticas cotidianas que afectan de manera directa a los ciudadanos. La coordinación entre las instituciones encargadas de la vigilancia y la recolección, así como el trabajo conjunto con organizaciones de recicladores, surge como una necesidad inaplazable para evitar la generalización de conductas negativas y restablecer el derecho al espacio público limpio y seguro. Finalmente, El Espectador subraya que gobernar significa, también, recorrer los barrios y atender los asuntos diarios de la ciudadanía, no solo anunciar obras de gran escala.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la intervención de la UAESP en el manejo de residuos en Bogotá?

La intervención de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) resulta crucial ya que esta entidad es responsable de la gestión adecuada de los residuos sólidos en la ciudad. De acuerdo con la información presentada por El Espectador, la falta de acciones concretas de la UAESP ha facilitado la acumulación de basuras y objetos en el espacio público, generando problemas de salud, contaminación y convivencia, por lo cual su participación efectiva es fundamental para controlar y reducir este fenómeno.

¿Cuáles son los principales riesgos de la acumulación de objetos abandonados en los barrios de Bogotá?

La acumulación de objetos como muebles, llantas y ropa en las calles no solo contribuye al deterioro urbano, sino que también expone a los habitantes a riesgos de incendios, malos olores y propagación de focos de insalubridad. Según El Espectador, este problema ha provocado situaciones peligrosas en barrios como Carimagua, lo cual pone en evidencia la urgencia de actuaciones coordinadas entre autoridades y comunidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z