Por: El Espectador

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La desaparición de Gabriel Alberto Cárdenas Morales mantiene en vilo a su familia, que no ha cesado en su búsqueda desde que se perdió rastro del joven estudiante de 17 años, quien cursa Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. De acuerdo con El Espectador, su madre, Viviana Morales, ha encabezado los esfuerzos nocturnos y diurnos para tratar de ubicarlo, recorriendo sectores como la Plaza de Mercado Paloquemao y el centro comercial Mall Plaza, tras recibir reportes de personas que aseguran haberlo visto caminando desorientado en estos lugares. Morales relató que, en medio de la incertidumbre, un policía detuvo a Gabriel, verificó sus antecedentes y lo dejó ir, a pesar de que ya estaba reportado como desaparecido.

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Todo comenzó el jueves 19 de noviembre, fecha en la que Gabriel tuvo su última comunicación con su familia. Según la versión recopilada por El Espectador, esa mañana el estudiante avisó que iba tarde a clase y que tenía planeado tomar una motocicleta solicitada por aplicación para llegar a tiempo al campus universitario. Horas después, confirmó que había arribado a su destino, pero nunca ingresó a la universidad y desde entonces se desconoce su localización. Su familia, preocupada al no poder contactarlo, emprendió la tarea de reconstruir su recorrido; sin embargo, los mensajes enviados al teléfono de Gabriel dejaron de llegarle cerca de las 3:00 p. m. y su dispositivo permanece apagado desde ese momento. La última vez que el estudiante estuvo dentro del campus, según registros, fue el día previo, el 18 de noviembre, hacia las 6:30 de la tarde.

Entre las pistas que tratan de seguir sus allegados está un movimiento de Nequi por 10.200 pesos en la cuenta del joven, que coincide con el presunto servicio de transporte en motocicleta. La familia espera que la identificación de la placa y del conductor permita esclarecer los hechos. Para ello, han solicitado que la Fiscalía autorice la revisión de las cámaras de seguridad de los conjuntos residenciales cercanos al punto donde Gabriel fue visto por última vez, ya que la Policía, aunque visitó varios de estos lugares, no logró obtener grabaciones ante la exigencia de una orden judicial de las administraciones.

La desaparición activó la búsqueda por parte de la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Gaula y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Adicionalmente, se activó la Alerta Rosa, mecanismo especial de búsqueda de personas desaparecidas. Según la familia, Gabriel mide 1,75 metros, tiene piel clara, contextura delgada, ojos cafés, cabello castaño oscuro y rizado, un piercing en la ceja derecha y, la última vez que fue visto, portaba jeans azul petróleo, chaqueta negra, tenis y morral negro. Cualquier información puede ser reportada a la línea 122 de la Fiscalía o a la línea 123 de la Policía. La madre de Gabriel hizo un llamado público suplicando su regreso y pidiendo a quienes puedan tenerlo retenido que lo dejen volver a casa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden colaborar los ciudadanos en la búsqueda de personas desaparecidas en Bogotá?

Los ciudadanos que tengan alguna información relevante sobre el paradero de personas desaparecidas, como en el caso de Gabriel Alberto Cárdenas Morales, deben comunicarse a las líneas oficiales de la Fiscalía (122) o la Policía (123). Además, pueden compartir datos sobre movimientos, avistamientos o cámaras de seguridad, siempre coordinando con las autoridades y respetando los procedimientos legales para la protección de la información.

¿Qué es la Alerta Rosa y cómo funciona en casos de desaparición en Colombia?

La Alerta Rosa es un mecanismo de respuesta inmediata adoptado en Colombia para la búsqueda de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres reportados como desaparecidas. Su activación implica una actuación coordinada de autoridades como la Fiscalía, el CTI, el Gaula y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el objetivo de agilizar la localización a partir de la difusión de la información y la movilización de recursos especializados.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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