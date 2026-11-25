Por: El Espectador

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El Fondo de Desarrollo Local de Usme se encuentra bajo la lupa de la Contraloría de Bogotá por un presunto detrimento patrimonial de 1.322 millones de pesos colombianos, asociado a la construcción de la nueva sede administrativa de la alcaldía local. De acuerdo con el ente de control, la imputación de responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, se fundamenta en pagos que carecieron de soporte contractual, técnico o financiero adecuado. Estas inconsistencias incluyen desembolsos en la actualización de estudios y diseños de consultoría, así como en el servicio de seguridad y vigilancia. Además, se identificaron dobles pagos por conceptos como localización, replanteo, manuales de operación y alquiler de andamios, junto con desviaciones en los costos de los sistemas de seguridad y reconocimientos salariales a cuadrillas de trabajadores sin justificación válida, según lo expuesto por la Contraloría de Bogotá.

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Las inconsistencias financieras no fueron el único hallazgo de la Contraloría. También se reportaron problemas de calidad en la infraestructura, sobre todo en las cubiertas de la obra, donde las deficiencias en estabilidad e impermeabilización provocaron filtraciones que afectaron distintos elementos estructurales. Ante estas irregularidades, la imputación de responsabilidad fiscal constituye el inicio de una indagación administrativa. El Fondo Local de Usme podrá aportar pruebas y controvertir los hallazgos realizados por la Contraloría.

No sería la única controversia reciente en el Fondo Local de Usme. En enero de este año, la concejal Diana Diago, del partido Centro Democrático, denunció la adjudicación de un contrato por más de 4.450 millones de pesos a un consorcio que habría presentado documentación falsa, específicamente una certificación PULEP presumiblemente alterada. Según la concejal, la alcaldía local ignoró una alerta durante el proceso de contratación y no verificó la autenticidad del documento, lo que hubiera sido posible mediante la simple revisión de un código QR. El Ministerio de Cultura, en respuesta a un derecho de petición, negó haber expedido dicho registro. Finalmente, el contrato fue terminado de manera anticipada sin el desembolso de recursos, aunque el caso sigue en indagación por parte de la Fiscalía.

La gobernabilidad en Usme también se ha visto afectada por la rotación constante en la alcaldía local. Así lo advirtió la concejal Ana Teresa Bernal, quien criticó que en cinco años hayan pasado cinco alcaldes diferentes. Incluso, la Procuraduría inició una indagación previa contra el entonces alcalde de Bogotá, Carlos Galán, por demoras en la designación del alcalde local. El caso más reciente involucró la designación de Leidy Marcela Pinilla Pinilla, cuyo nombramiento fue anulado por no comprobar el requisito de arraigo en la localidad.

La combinación de presuntas irregularidades contractuales, falta de control y alta rotación en el liderazgo local apuntan a una aguda crisis institucional en la Alcaldía Local de Usme, afectando la gestión pública y la confianza de la comunidad.

¿Por qué la Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal al Fondo de Desarrollo Local de Usme?

La Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal al Fondo de Desarrollo Local de Usme por un presunto detrimento patrimonial ocasionado por pagos irregulares en la construcción de la nueva sede administrativa, incluyendo dobles pagos, reconocimiento de valores sin sustento y deficiencias en la infraestructura. Según los hallazgos, estos hechos carecieron de soporte contractual, técnico y financiero suficiente.

¿Qué significa el requisito de arraigo para los alcaldes locales en Bogotá?

El requisito de arraigo exige que la persona designada como alcalde local acredite residencia o la realización de actividades profesionales en la localidad durante los dos años previos a su nombramiento. En el caso de Usme, la falta de pruebas concluyentes sobre el arraigo llevó a la anulación del nombramiento de la última alcaldesa designada, según confirmaron el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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