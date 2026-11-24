Por: El Espectador

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La Cámara de Representantes vivió recientemente un relevante cambio en su estructura directiva tras la aprobación de la salida de James Steve Canizales Serrano, quien hasta ese momento ocupaba el cargo de subsecretario general. Esta decisión fue tomada por el pleno de la Cámara con una votación abrumadora: 122 representantes respaldaron la renuncia y solo 5 se manifestaron en contra. La solicitud de renuncia de Canizales fue presentada el 5 de noviembre, pero solo en la más reciente sesión plenaria se concedió el visto bueno definitivo a su salida, marcando así el primer ajuste dentro de la actual mesa directiva.

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De acuerdo con El Espectador, la carta de renuncia que Canizales envió a la mesa directiva, presidida en ese periodo por Nicolás Barguil, Simón Molina y Erick Velasco, no incluyó explicaciones sobre los motivos que lo llevaron a dejar el puesto, un cargo que representa un salario mensual cercano a los 18,6 millones de pesos colombianos. Sin embargo, el medio citado accedió a información que aclara las razones de fondo: en el marco de los acuerdos políticos suscritos a principios de legislatura, el rol de subsecretario general fue reservado para un miembro del Partido Centro Democrático. Según la fuente, la bancada uribista trabajó desde junio y julio para fortalecer su presencia en los principales cargos de poder tanto en las Presidencias de comisiones, como en las plenarias del Senado y la Cámara.

El movimiento implicó no solo las presidencias, sino cargos de relevancia política en otros espacios. Así, la colectividad uribista presentó varias alternativas para posicionar sus fichas. Sin embargo, sucesos como el triunfo de Honorio Henríquez en la Presidencia del Senado y la exclusión de Daniel Briceño para liderar la Cámara, llevaron al partido a ceder el cargo de subsecretario general en esta última. A pesar de que el periodo legislativo ya había comenzado y estaban en juego fichas claves, la bancada demoró cinco meses en definir una figura concreta para ocupar ese cargo.

Finalmente, siempre según El Espectador, fue en los últimos días cuando se concretaron algunos nombres que justifiquen el cambio en la subsecretaría. Ahora será el Partido Centro Democrático quien presente oficialmente su elección, y la plenaria tomará la decisión final sobre quién asumirá el desafío. Quien lo haga, acompañará a Miguel Ángel Sánchez, secretario general respaldado por el Partido Liberal, quien está en funciones desde el 20 de julio tras reemplazar a Jaime Luis Lacouture.

Este ajuste dentro de la Cámara es una ficha clave que el uribismo utilizará para proyectar su fuerza en el Legislativo en los próximos años. El tercer año de la actual legislatura quedará bajo la mira, pues los acuerdos contemplan que la bancada uribista asuma la Presidencia de la Cámara, aunque las dinámicas políticas podrían alterar el rumbo de lo pactado.

¿Por qué renunció James Steve Canizales Serrano a la subsecretaría general de la Cámara?

De acuerdo con información de El Espectador, aunque James Steve Canizales Serrano no explicó formalmente sus motivos de renuncia en la carta enviada, fuentes cercanas aseguraron que la decisión está relacionada con acuerdos políticos internos. El cargo fue reservado para el Partido Centro Democrático, que definió finalmente reemplazar al funcionario en busca de mayor control de cargos clave dentro del Legislativo.

¿Qué funciones tiene el subsecretario general de la Cámara de Representantes?

El subsecretario general de la Cámara de Representantes cumple funciones administrativas y de apoyo a la mesa directiva, facilitando el funcionamiento de la plenaria y colaborando con el secretario general en la gestión y organización de documentos, actas y procesos internos del Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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