Sin curul, sin salario y con la obligación de devolver los bienes que tenía asignados para su trabajo legislativo. Así queda el panorama de Luz Verónica Estrada Holguín, luego de que la Cámara de Representantes oficializara su suspensión provisional por tres meses. La decisión responde a una investigación disciplinaria por la presunta falsificación de sus títulos académicos.

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La Mesa Directiva de la corporación firmó la resolución que formaliza la separación inmediata de la congresista del Pacto Histórico, elegida por Antioquia para el periodo 2026-2030. El documento cumple una providencia del 23 de noviembre de 2026, emitida por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación.

La determinación tiene consecuencias directas sobre la curul de Estrada, pues la resolución declara su falta temporal y establece la vacancia de ese puesto en la Cámara. Sin embargo, durante los tres meses de suspensión no habrá llamamiento de otro integrante de la lista para ocupar su lugar, en aplicación del artículo 134 de la Constitución Política.

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#Política | La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes ordenó hacer efectiva la suspensión provisional de Luz Verónica Estrada por un término de tres meses, en cumplimiento de la decisión de la Procuraduría. https://t.co/qRQodC5OyZ https://t.co/gA7nzgvGpj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026

Otro de los efectos de la medida tiene que ver con el bolsillo de la representante. Estrada no tendrá derecho a recibir salario mientras permanezca suspendida. La disposición se mantendrá durante el periodo establecido o hasta que una autoridad disciplinaria o judicial determine una medida diferente.

Además, la Mesa Directiva le solicitó entregar los elementos de propiedad de la Cámara que tenía bajo su responsabilidad para cumplir sus funciones legislativas. La devolución deberá hacerse ante las dependencias encargadas de los servicios y suministros de la corporación.

La resolución fue firmada por el presidente de la Cámara, Nicolás Antonio Barguil; el segundo vicepresidente, Erick Adrián Velasco, y el secretario general, Miguel Ángel Sánchez. Por ahora, la suspensión es provisional y está relacionada con el proceso disciplinario que enfrenta la congresista por sus credenciales académicas.

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