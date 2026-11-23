Claudia Teresa Romero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, salió a responder por la circulación de un supuesto diploma de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana y aseguró que el documento es falso. La congresista negó haber cursado esa carrera y afirmó que tampoco ha presentado ese título para acreditar su formación académica.

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La polémica se conoce en medio de las denuncias por un presunto uso de información académica atribuida a la representante. Frente a esos señalamientos, Romero sostuvo que acudió a las autoridades hace más de 30 días para denunciar el caso y pedir que se investigue el origen del documento.

En un pronunciamiento público, la congresista insistió en que nunca estudió Administración de Empresas en esa institución y que tampoco ha afirmado tener un título de esa universidad. Además, se refirió a las versiones sobre una supuesta modificación de sus datos académicos en Congreso Visible.

“Quiero aclarar que no he pedido modificar mi información en congreso visible. Para ser congresista, no necesito tener títulos universitarios”, manifestó Romero.

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La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Claudia Romero, aseguró que el diploma de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana que circula a su nombre es falso. Dijo que nunca cursó esos estudios ni presentó ese título y que, hace más de 30 días, denunció el caso ante la Fiscalía para que investigue el origen del documento. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 23, 2026

La representante también aseguró que los cuestionamientos hacen parte de una situación de amenazas e intimidaciones que, según ella, ha enfrentado durante los últimos meses. En ese sentido, explicó que había mantenido silencio porque confía en las autoridades y aseguró que ha documentado los hechos que considera ataques contra ella y su proyecto político.

La controversia también tuvo repercusiones dentro del Pacto Histórico. La colectividad instaló su Comisión de Ética, instancia que tendrá a su cargo el conocimiento de las denuncias recibidas y las actuaciones internas correspondientes.

Entre los asuntos que deberá revisar aparece el relacionado con la representante Luz Verónica Estrada, quien también ha estado involucrada en cuestionamientos por su formación académica.

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