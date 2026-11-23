Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La unidad nacional de protección (UNP) enfrenta cuestionamientos tras la decisión de retirar o modificar esquemas de seguridad asignados a personas reconocidas como el periodista Daniel Coronell, el exgerente de RTVC Hollman Morris y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. Estas acciones pusieron bajo la lupa los criterios seguidos por la entidad, según la información recolectada por medios como Caracol Radio e Infobae.

Sigue a PULZO en Discover

El caso más reciente se centra en Daniel Coronell, a quien la UNP notificó el fin de su esquema de protección, que consistía en dos escoltas y un vehículo blindado. Caracol Radio informó que la entidad argumentó la decisión señalando la residencia actual de Coronell en Estados Unidos, hecho que habría obstaculizado la actualización de su nivel de riesgo. Esta decisión coincidió con críticas previas del periodista al gobierno de Abelardo de la Espriella, emitidas durante la ceremonia de entrega del premio nacional de periodismo Simón Bolívar, lo que incrementó la atención pública sobre el caso.

Similar situación vive Hollman Morris, quien también se enfrenta a la posibilidad de perder su esquema de seguridad, de acuerdo con Caracol Radio. Morris ha resaltado que, incluso contando con medidas internacionales, su nivel de riesgo permanece alto, lo que genera preocupación sobre la suficiencia de las evaluaciones realizadas por la UNP.

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, denunció el pasado 19 de noviembre que la UNP decidió retirar su protección. A través de su cuenta de X, López acusó una posible retaliación política tras esta medida e insistió en su determinación de no dejarse amedrentar: "En todo caso no me callaré".

La controversia escaló cuando el expresidente Gustavo Petro, su hija Andrea Petro y Mary Luz Herrán, madre de Andrea, afirmaron que se habían reducido o retirado los esquemas de seguridad asignados a ellos y a otros miembros de su familia. Andrea Petro responsabilizó públicamente al gobierno por cualquier incidente que pudiera sufrirse, mientras Herrán recordó que tres semanas antes también sufrió el retiro de protección. Sin embargo, Infobae recogió la respuesta de la UNP, que negó cambios recientes en esos esquemas, y el vocero presidencial Miller Soto desmintió una supuesta reducción en la seguridad del expresidente.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch, representada por Juanita Goebertus, también reaccionaron. Goebertus subrayó que no se debe condicionar la protección de personas en riesgo a razones ideológicas ni a sus posturas críticas frente a las autoridades. Así, la polémica alimenta el debate nacional sobre los criterios aplicados por la UNP y la necesidad de garantizar seguridad efectiva y transparente para quienes enfrentan amenazas o visibilizan inconformidades frente al gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la UNP retiró los esquemas de seguridad a Daniel Coronell y Claudia López?

De acuerdo con información de Caracol Radio, la unidad nacional de protección argumentó el retiro del esquema de seguridad de Daniel Coronell en su residencia fuera de Colombia, lo que habría dificultado la actualización de su evaluación de riesgo. En el caso de Claudia López, ella señaló que la decisión se basó en presuntos motivos políticos, aunque la UNP no detalló públicamente sus razones.

¿Qué posición tomó Human Rights Watch frente al retiro de protección a periodistas y exfuncionarios?

Según el pronunciamiento de Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas en Human Rights Watch, la protección no debe depender de criterios ideológicos ni ser retirada por las posturas críticas de quienes reciben amenazas. La organización internacional insistió en la importancia de garantizar la seguridad de personas en situación de riesgo sin consideraciones políticas o retaliaciones.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.