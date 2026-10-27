Por: El Espectador

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La Comisión Primera de la Cámara de Representantes dio un paso relevante al aprobar un proyecto de acto legislativo que propone modificar la Constitución con el objetivo de inhabilitar a quienes hayan sido alcaldes de Bogotá para presentarse como candidatos a la Presidencia o Vicepresidencia de la República inmediatamente después de su mandato local. La iniciativa, que contó con la ponencia positiva de Carol Borda, representante de Salvación Nacional por Bogotá, busca frenar una tendencia política que ya se ha evidenciado en el país, según lo registrado por El Espectador.

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El texto aprobado especifica que "tampoco podrá inscribirse como candidato ni ser elegido Presidente o Vicepresidente de la República quien haya sido elegido y ejercido en propiedad el cargo de Alcalde Mayor de Bogotá durante el período constitucional inmediatamente anterior a la elección presidencial, aunque hubiere renunciado antes de la finalización de dicho período". Además, se definió un régimen de transición que permitirá que esta inhabilidad entre en vigor a partir de la elección presidencial de 2034, es decir, no aplicará para el actual alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.

La propuesta responde a precedentes de mandatarios locales que han aspirado o alcanzado la Presidencia. Entre los casos más representativos se encuentran Andrés Pastrana, primer alcalde de Bogotá elegido por voto popular que llegó a la Casa de Nariño en 1998, y Gustavo Petro, quien gobernó la ciudad entre 2012 y 2015 antes de ganar la Presidencia en 2022, pasando por el Senado y una candidatura presidencial previa. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, también intentó seguir este camino como candidata presidencial después de cumplir su mandato.

El proyecto, respaldado por representantes tanto oficialistas como de oposición, cuenta con el apoyo de figuras como Daniel Briceño y José Jaime Uscátegui del Centro Democrático, y Mauricio Toro de Alianza Verde. De acuerdo con Briceño, el propósito es que quien aspire a la Alcaldía de Bogotá lo haga para resolver los problemas de la ciudad y no para impulsar una futura campaña presidencial.

Actualmente, la Constitución ya contempla inhabilidades para candidatos presidenciales que hayan ocupado otros cargos de alto nivel en el año previo a la elección, como magistrados, ministros o gobernadores. La reforma, así, introduce un matiz particular para la Alcaldía de Bogotá, considerando el rol diferenciado del mandatario capitalino en el esquema político nacional. Según el texto de la ponencia, existe la preocupación de que los alcaldes aspirantes desvíen su atención hacia agendas nacionales en detrimento de la gestión local, un riesgo que justifica la iniciativa legislativa que ahora deberá debatirse en la plenaria de la Cámara.

¿De qué trata la inhabilidad propuesta para los alcaldes de Bogotá en la reforma constitucional?

La inhabilidad propuesta impediría que quienes hayan sido alcaldes de Bogotá inscriban su candidatura o sean elegidos Presidente o Vicepresidente de la República inmediatamente después de terminar su mandato, aunque hayan renunciado antes. Esta medida busca limitar el tránsito directo de la administración local capitalina a la jefatura del Estado.

¿Qué impacto tendría esta reforma constitucional en futuros alcaldes de Bogotá?

De acuerdo con la información, la reforma propone que la inhabilidad aplique desde la elección presidencial de 2034, impactando a los alcaldes que ocupen el cargo en ciclos posteriores. En la práctica, quienes sean elegidos alcalde de Bogotá no podrán saltar directamente a la carrera presidencial al acabar su gestión local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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