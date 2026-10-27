Un fuerte cruce de palabras se presentó este martes 27 de octubre en el Senado entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, e Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico. Durante un debate de control político sobre las políticas agrarias del Gobierno, el funcionario lanzó una pulla contra el congresista al referirse a un subsidio.

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“Si yo pudiera dar un subsidio, al primero que se lo daría es a usted, para ver si hace algo productivo en su vida”, afirmó Dangond, en respuesta a una intervención de Cepeda. La frase fue uno de los momentos más comentados de la sesión, que estuvo marcada por cuestionamientos sobre la gestión de la cartera y las decisiones del Ejecutivo en materia rural.

El ministro también cuestionó al senador por una pregunta relacionada con un crédito que, de acuerdo con Dangond, estaría vinculado con un amigo de Cepeda, quien fue consejero de paz. El funcionario sostuvo que el congresista le había preguntado si había intervenido en ese asunto.

Iván Cepeda anunció denuncias contra el ministro

El comentario de Dangond se produjo después de que Cepeda anunciara acciones judiciales contra el ministro y el presidente Abelardo de la Espriella. Durante su intervención, el senador aseguró que también acudiría a la Fiscalía para denunciar al ministro por presuntos delitos como fraude en resolución judicial, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.

Cepeda también mencionó posibles conductas de discriminación y hostigamiento contra el campesinado, además de cuestionar decisiones relacionadas con la política agraria y la actuación de funcionarios de entidades de control.

En la misma intervención, el congresista anunció una denuncia contra De la Espriella por presuntos delitos que incluyen concierto para delinquir y lavado de activos agravado. También hizo señalamientos sobre supuestos vínculos con personas relacionadas con el narcotráfico. Estas afirmaciones corresponden a acusaciones formuladas por el senador y no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente probados.

🧵#Política | En debate de control político, el senador Iván Cepeda dijo que denunciará al presidente Abelardo de la Espriella por presunto concierto para delinquir, por supuesta actuación a favor de narcotraficantes y paramilitares, y al ministro Indalecio Dangond por fraude en resolución judicial y discriminación contra el campesinado. https://t.co/woHMRjWbSk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 28, 2026

Debate por la política agraria del Gobierno

La discusión se desarrolló en el marco del debate de control político citado por Cepeda para cuestionar las medidas del Ministerio de Agricultura, entre ellas los cambios en las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y el rumbo de la política rural.

El cruce refleja las tensiones entre el Gobierno y el Pacto Histórico, que ejerce oposición en el Congreso. Antes de la sesión, el Ministerio de Agricultura había cuestionado lo que calificó como un uso excesivo de los mecanismos de control político por parte de esa colectividad.

Por ahora, las denuncias anunciadas por Cepeda deberán seguir los procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes. El intercambio entre el ministro y el senador, entretanto, puso el tono personal en el centro de una discusión que estaba convocada para examinar las decisiones del Gobierno sobre el campo colombiano.

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