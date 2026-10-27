Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes, el Barrio Obrero será el protagonista en Cali gracias a la jornada de ‘De Borondo’, una iniciativa destinada a dinamizar la vida cultural y comercial en distintos sectores de la ciudad. Según información publicada por Noticiero 90 Minutos, la Calle 22A, entre las carreras 11 y 12, será el epicentro del evento, que ha sido diseñado para que residentes y visitantes disfruten de una experiencia integral de gastronomía, música y desarrollo económico local.

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La programación está agendada para iniciarse a las 4:00 de la tarde y extenderse hasta la 1:00 de la madrugada. Durante ese lapso, quienes asistan podrán explorar una amplia y variada oferta de negocios: se contará con la presencia de más de 100 emprendimientos y cerca de 90 establecimientos, todos ellos listos para exhibir sus productos y servicios al público. Esta jornada, que forma parte de una estrategia que busca revitalizar el comercio de Cali, busca fortalecer el contacto directo entre los emprendedores y los consumidores.

La música será un elemento central en la jornada de ‘De Borondo’. El evento dispondrá de tres tarimas en las que estarán diferentes artistas, lo cual convertirá al Barrio Obrero en un escenario donde las expresiones culturales y el talento local podrán manifestarse plenamente. Además, quienes estén interesados en la gastronomía encontrarán variadas alternativas para satisfacer sus gustos.

Vale la pena destacar que el evento ha sido pensado para ser inclusivo: hay una zona ‘pet friendly’ habilitada, lo que significa que quienes acostumbran a salir con sus animales de compañía podrán integrarlos sin inconvenientes al plan nocturno. Esta característica refuerza el espíritu abierto y participativo con el que ‘De Borondo’ ha marcado su sello en la agenda caleña.

De acuerdo con las fuentes de Noticiero 90 Minutos, la jornada en el Barrio Obrero es una muestra de cómo se están llevando las actividades de apoyo al comercio local directamente a los barrios, contribuyendo así a la reactivación económica de Cali. ‘De Borondo’ le apuesta a ser mucho más que un evento de entretenimiento: se presenta como un espacio de integración, fortalecimiento comunitario y dinamización comercial para todos los asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es De Borondo y cómo apoyará a los emprendimientos del Barrio Obrero en Cali?

‘De Borondo’ es una iniciativa que, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos, se plantea como un espacio de encuentro para resaltar el talento local y promover el comercio en diferentes zonas de Cali. La jornada permite que más de 100 emprendimientos y cerca de 90 establecimientos puedan exhibir y vender sus productos y servicios directamente ante residentes y visitantes, contribuyendo al fortalecimiento económico y social del Barrio Obrero.

¿Por qué el Barrio Obrero será epicentro de la reactivación económica este viernes en Cali?

El Barrio Obrero fue seleccionado como sede para la próxima jornada de ‘De Borondo’, en la Calle 22A entre carreras 11 y 12, debido a su relevancia en la vida cultural de Cali. Según la información de Noticiero 90 Minutos, allí se concentrarán actividades de música, gastronomía y comercio local, facilitando la promoción de productos y servicios de decenas de emprendimientos y comercios, e impulsando así la reactivación económica en el sector.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.