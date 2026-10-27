Los señalamientos de Deicy Jiménez sobre contratos de Gustavo Petro como supuesto pago de servicios íntimos desembocó en un inesperado capítulo de choque entre dos figuras del panorama nacional.

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El tema que se convirtió en parte de la conversación nacional abrió campo a que Sofía Araújo, panelista de Blu Radio, soltara un comentario desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

En esa publicación, planteó cuál sería la postura de la familia del expresidente de Colombia en medio de todas las controversias en las que ha estado involucrado, sin dar más que la mención sobre ellas.

“¿Qué pensarán las hijas de Petro? Me pregunto si realmente le creen o por amor le tapan todo”, escribió desde ese espacio digital el pasado lunes 26 de octubre de 2026.

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Si bien el tema surgió un día después de que se destapó todo el escándalo por las afirmaciones de Jiménez en contra de Petro, la respuesta de uno de los allegados al exmandatario no se hizo esperar.

Moisés Ninco Daza, delegado en la dirección nacional del Pacto Histórico, le respondió a través de esa misma red social con una pregunta en la que soltó un señalamiento sobre la familia de la panelista de Blu Radio.

“¿Se imaginan ustedes ser Sofía Araújo y haber crecido con el mal ejemplo de tener familiares narcotraficantes y paramilitares que hicieron su riqueza despojando a campesinos trabajadores?”, publicó en la noche del mismo lunes.

La reacción de Araújo no se hizo esperar y en la mañana del martes 27 de octubre anunció medidas tajantes en caso de que el hombre no se retracte, algo que él mismo ya descartó públicamente.

“Moisés Ninco le exhorto a retractarse de su afirmación en esta red, en la que sostiene que tengo ‘familiares narcotraficantes y paramilitares que hicieron su riqueza despojando a campesinos trabajadores’. De lo contrario, presentaré denuncia por injuria y calumnia e instauraré demanda por daño moral en su contra”, advirtió.

La figura del Pacto Histórico contestó de inmediato con su negativa y hasta se reafirmó en su postura sobre la familia Araújo, por lo que asumió la eventual acción legal en su contra.

“Vamos hasta el final porque no nos tiemblan las rodillas para enfrentar ni a los narcotraficantes, ni a los paramilitares. Somos gente honesta y somos la mayoría colombiana, y no nos intimidan. Nos vemos en los tribunales”, aseveró.

Cabe recordar que Sofía Araújo se sumó a Blu Radio en julio de 2026, por lo que sus conceptos en la emisora han logrado cada vez más eco y, para este caso, una respuesta que arrancó todo por la pregunta sobre las hijas de Petro.

¿Quién es Moisés Ninco Daza?

Moisés Ninco Daza asumió relevancia en la política colombiana tras su designación gubernamental como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante México. Ahora es delegado en la dirección nacional del Pacto Histórico.

El funcionario forjó su trayectoria en liderazgos juveniles y colectivos comunitarios antes de incorporarse formalmente a los equipos estratégicos de la campaña presidencial del Pacto Histórico.

Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó su nombramiento diplomático en territorio mexicano mediante decreto ejecutivo expedido durante los primeros meses del mandato de Gustavo Petro.

La designación de Moisés Ninco causó intensas discusiones públicas debido a la ausencia de un título profesional universitario acreditado y a su falta de experiencia previa en la carrera diplomática.

Diversos sectores sindicales y asociaciones diplomáticas demandaron el acto administrativo ante los tribunales, alegando incumplimiento de los requisitos legales vigentes para ocupar una jefatura de misión en el exterior.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en primera instancia declarando nulo el nombramiento al advertir irregularidades en la evaluación del mérito y en las equivalencias laborales requeridas.

La Cancillería y la defensa técnica del funcionario apelaron la decisión judicial ante el Consejo de Estado, buscando revertir los efectos del fallo en el alto tribunal.

Finalmente, la Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó la nulidad de su designación, obligando al Gobierno Nacional a apartarlo definitivamente de la embajada colombiana en Ciudad de México.

Tras su desvinculación diplomática, Ninco Daza continuó activo en la deliberación pública a través de plataformas digitales y escenarios de movilización política afines a los sectores progresistas del país.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.