Por: Blu Radio

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Pareja de esposos fueron halladas sin vida al interior de una vivienda en el nororiente de Medellín y con registros de disparos por arma de fuego. Buscan el vehículo de una de las víctimas.

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En todo un misterio para las autoridades se ha convertido el presunto crimen de dos personas que fueron halladas sin vida al interior de un vivienda del barrio Santa Inés en la comuna Manrique, nororiente de Medellín.

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Fueron familiares de una de las víctimas, identificada como Jorge Leyson Perea Perea, de 36 años de edad, quienes llegaron al inmueble preocupados tras no tener información del hombre desde el pasado 22 de octubre.

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Efectivos policiales que atendieron la situación identificaron en un pasillo de la vivienda el cuerpo de Perea tendido boca abajo y con heridas a la altura de la cabeza por arma de fuego.

De igual manera, en una de las habitaciones observaron el cadáver de una mujer que respondía al nombre de Nohely Córdoba Palacio, sobre una cama y envuelto en una sábana, aunque en el momento de la inspección no se observaba si tenía algún tipo de lesión.

Información relevante para el caso y que empieza a direccionar las investigaciones de los organismos judiciales tiene que ver con que en el lugar tampoco estaba una camioneta propiedad de Perea, sobre quien preliminarmente se conoce que era abogado.

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Con los presuntos crímenes de Perea y Córdoba ya son al menos tres las muertes violentas registradas en menos de 24 horas en la capital antioqueña, luego de que en la vereda Mazo del corregimiento de Santa Elena fuera hallado el cuerpo de un hombre aún por identificar, tendido sobre una vía rural y con un impacto por arma de fuego en la cabeza.

En lo corrido del año, Medellín ya suma 196 asesinatos, 74 registros menos que los reportados en el mismo periodo de 2025. Casos se siguen concentrando en las comunas La Candelaria (43), Aranjuez (17), Popular y Manrique (13), además de Belén (12).

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