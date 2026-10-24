Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Desde este viernes 23 de octubre, los conductores y quienes residen en el barrio Belén afrontan cambios importantes en su movilidad, pues se encuentra cerrado totalmente el paso por la carrera 11, en el tramo comprendido entre calles 9 y 10. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Movilidad, este cierre responde al inicio de labores de pavimentación programadas para recuperar la vía y mejorar las condiciones del sector. La medida de restricción fue implementada a partir de las 12:00 del mediodía y se mantendrá vigente a lo largo de varias semanas, mientras se ejecutan los trabajos necesarios.

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La decisión de cerrar este punto específico se fundamenta en la necesidad de garantizar condiciones seguras tanto para los trabajadores encargados de la obra como para quienes deben movilizarse por la zona. La Secretaría de Movilidad hizo un llamado especial para que todos los ciudadanos tomen este cierre en cuenta cuando organicen sus desplazamientos. Asimismo, se insistió en la importancia de utilizar rutas alternas y anticipar los recorridos diarios para evitar inconvenientes, ya que el tránsito habitual por la carrera 11 entre calles 9 y 10 estará completamente restringido hasta nuevo aviso.

Mientras se extiendan estas labores de recuperación vial, se recomienda a los conductores estar atentos a la señalización oficial instalada en el área intervenida. El propósito es minimizar contratiempos y mantener la seguridad tanto de peatones como de quienes deben transitar cerca del lugar. La autoridad encargada, la Secretaría de Movilidad, no brindó una fecha exacta de finalización para las obras ni para la reapertura de la vía, por lo cual se aconseja a la comunidad del barrio Belén mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales mientras duren los trabajos.

Esta intervención hace parte de un plan de mejoramiento vial y busca contribuir a una circulación más eficiente en el sector, aunque por ahora implique ajustes significativos en los recorridos habituales de quienes viven o transitan por Belén. La paciencia y la colaboración de los ciudadanos será clave durante el tiempo que tomen las intervenciones.

¿Cuánto tiempo durará el cierre de la carrera 11 en el barrio Belén?

La Secretaría de Movilidad informó que las obras de pavimentación en la carrera 11 entre calles 9 y 10 tendrán una duración de varias semanas; sin embargo, no se proporcionó una fecha precisa para la reapertura de este tramo. Por esa razón, se recomienda a los ciudadanos revisar periódicamente las comunicaciones oficiales.

¿Qué rutas alternas pueden tomar los conductores por el cierre en la carrera 11?

No se detallaron rutas alternas específicas en la información proporcionada. Se aconseja a los conductores anticipar sus recorridos, consultar la señalización instalada en la zona y permanecer atentos a nuevas indicaciones de la Secretaría de Movilidad durante el tiempo que duren las intervenciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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