Por: Portal Bogotá

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Una modificación importante en la movilidad de la ciudad afecta a los usuarios que transitan por el sector de Villa Cindy, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. De acuerdo con el sistema TransMilenio, la ruta TransMiZonal T13 ha cambiado su recorrido, lo que implica ajustes directos en el servicio para quienes utilizan este trayecto en su rutina diaria. Este ajuste fue anunciado de manera oficial por TransMilenio en sus canales de información, informando que la ruta T13 ahora contará con un nuevo trazado en la calle 138, específicamente entre las carreras 156A y 158B. Este corredor vial servirá de nuevo trayecto para la ruta, permitiendo así que el servicio continúe su recorrido habitual en la zona, pero con este cambio relevante en su circulación.

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Según informó TransMilenio a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), este ajuste fue comunicado para que los ciudadanos puedan prever su trayecto y evitar contratiempos, especialmente quienes dependen de esta ruta para llegar a sus destinos. La entidad insiste en la importancia de "consultar el mapa y ubicar el ajuste antes de iniciar el viaje", con el fin de facilitar la planificación y reducir inconvenientes. Adicionalmente, TransMilenio invita a los usuarios a mantenerse informados acerca del estado de la operación y cualquier cambio futuro, utilizando para ello su canal en WhatsApp y la aplicación TransMiApp, así como el sitio web oficial, donde periódicamente se publican boletines y novedades sobre itinerarios, desvíos y cierres temporales en el sistema.

Por otra parte, en el contexto general de la movilidad en la ciudad, otras fuentes oficiales han recordado la existencia de modificaciones y pilotos recientes en diferentes corredores viales, por lo que la recomendación permanente es estar atentos a los anuncios y planificar con tiempo los trayectos. Estos cambios buscan mejorar la eficiencia del sistema y responder a las necesidades de los habitantes de la ciudad, en especial de zonas tan densamente habitadas y de alto flujo como Suba.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el nuevo trayecto de la ruta T13 de TransMilenio en Villa Cindy?

Según información oficial de TransMilenio, la ruta T13 presenta ahora un nuevo tramo en su recorrido sobre la calle 138, comprendido entre las carreras 156A y 158B. El propósito de este ajuste es mantener la continuidad del servicio para los usuarios del sector de Villa Cindy, permitiendo que la ruta siga transitando por la zona con este cambio específico en el trazado.

¿Cómo consultar los cambios en las rutas de TransMilenio y qué es TransMiZonal?

De acuerdo con la entidad TransMilenio, los usuarios pueden informarse sobre cambios y ajustes en los trayectos a través de diferentes canales oficiales, como el canal de WhatsApp, la aplicación TransMiApp o el sitio web institucional. TransMiZonal es el sistema de rutas que conecta distintos puntos fuera del corredor troncal principal de TransMilenio, facilitando la movilidad en barrios y sectores residenciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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