Por: El Espectador

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Una sesión reciente del Concejo de Bogotá tuvo como protagonistas a Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, concejal de la ciudad, y María Fernanda Ortiz, secretaria distrital de Movilidad. Todo se desencadenó por una situación que involucró la grabación de Ortiz por parte de un miembro del equipo de Forero. Según las versiones recogidas, la secretaria solicitó que no le grabaran el rostro con celular durante su intervención, lo que causó la molestia del concejal. Forero defendió que en un espacio público como el Concejo grabar es habitual y reclamó el derecho de su equipo a registrar lo que ocurre, manifestando: “¡Aquí todo el mundo graba! ¡Y usted no tiene por qué pedirle a mi equipo que no grabe! ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Esto es público”, según quedó registrado en video.

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Ortiz, por su parte, expuso que el uso reiterado de su imagen en publicaciones del concejal le ha acarreado dificultades personales: “Que usted ponga fotos mías y videos míos de manera permanente en sus videos está generando para mí, en lo personal, unas consecuencias en la calle. Usted sabe, yo soy mujer, tengo dos hijas y camino por las vías de Bogotá”. Anunció además que pedirá revisar el uso de su imagen y expresó su negativa a autorizarlo constantemente. Insistió en que el debate debía mantenerse en lo institucional y pidió evitar que se tornara en un enfrentamiento personal, solicitando además respeto y garantías a la presidencia del Concejo para los funcionarios distritales, según reportó El Espectador.

Forero, ante la intervención de Ortiz, afirmó que su labor está basada en denuncias ciudadanas y que sus publicaciones en redes sociales responden a temas de relevancia pública, no personales: “En mis redes sociales he sacado a muchos funcionarios, al director del IDU, a la directora Mónica de la MB, concejales. Eso hace parte de nuestro trabajo... aquí no hay nada que ocultar”. Subrayó que las críticas y cuestionamientos forman parte esencial del control político. La confrontación escaló hasta obtener la reacción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien desde su cuenta de X respaldó a Ortiz y criticó la actitud de Forero. Galán diferenció entre ejercer control político y acosar, calificando la conducta del concejal como violenta, y exigió respeto hacia los funcionarios distritales. Adicionalmente, instruyó a su gabinete para que se retire en caso de agresiones o irrespeto en debates.

El episodio plantea interrogantes sobre los límites entre el control político, la exposición de funcionarios en redes y el respeto personal. Si bien el escrutinio es parte necesaria de la democracia, la discusión se centra en los procedimientos y el respeto en estos escenarios, un debate que permanece abierto de acuerdo con la información presentada por El Espectador.

¿Cuál fue el motivo de la discusión entre el concejal Julián Forero y la secretaria de Movilidad?

La discusión surgió durante una sesión del Concejo de Bogotá cuando un miembro del equipo del concejal Julián Forero grabó el rostro de María Fernanda Ortiz, secretaria distrital de Movilidad. Ortiz pidió detener la grabación y argumentó que el uso constante de su imagen en redes sociales le ha causado problemas personales. Forero, por su parte, defendió que grabar en espacios públicos es legítimo y vinculó sus publicaciones a su labor de control político, lo que elevó el tono del debate.

¿Hasta dónde llega el control político sobre los funcionarios públicos en redes sociales?

El episodio expone que el control político permite el escrutinio y cuestionamiento de los funcionarios públicos, lo que incluye la publicación de imágenes y videos en redes sociales. Sin embargo, la controversia refleja los límites entre este ejercicio y el respeto a la dignidad de los funcionarios, en especial cuando el uso de su imagen afecta la esfera personal. El debate persiste sobre cómo equilibrar la transparencia y el respeto en el escenario político, según lo reportado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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