Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Silvestre Dangond, uno de los referentes del vallenato en Colombia, sorprendió a sus seguidores al anunciar la llegada de su próximo sencillo. El cantante comunicó por medio de sus redes sociales que el jueves 29 de octubre será el estreno oficial de su nueva canción, la cual llevará por título ‘Hay Amores’. Este anuncio se hizo acompañar de un video promocional y un mensaje que captó la atención de sus fanáticos: “El mundo está a salvo mientras hay amores”. De esta manera, el artista conectó el contenido de su nuevo tema con el sentir colectivo, haciendo alusión directa al título de su próximo lanzamiento musical.

Sigue a PULZO en Discover

Según la publicación compartida por Silvestre Dangond en Instagram, el video promocional ofreció un adelanto de lo que será el material audiovisual que acompañará la canción. Este avance, con una duración de 13 segundos, permitió a los seguidores del artista observar breves imágenes que sugieren la atmósfera y estilo visual del video oficial que se conocerá una vez se realice el lanzamiento. En el mensaje que acompañaba el material publicado, Dangond reiteró la importancia y universalidad del amor, una temática frecuente en el género vallenato y que, según lo planteado, será el eje central de su nueva producción.

El anuncio de la fecha del estreno, previsto para finales de octubre, generó gran expectativa entre los aficionados del vallenato, quienes han visto en Dangond un exponente importante de la música popular colombiana. El artista optó por revelar toda la información relacionada con este próximo tema exclusivamente a través de sus plataformas oficiales, mostrando la relevancia de la comunicación directa con su audiencia en la actualidad.

Además del lanzamiento, la anticipación se alimentó a partir del adelanto audiovisual, el cual sugiere una propuesta visual pensada cuidadosamente para acompañar la canción. Durante el anuncio, el enfoque se centró en invitar a los seguidores a estar atentos al estreno el próximo 29 de octubre, destacando la importancia del evento dentro de su carrera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se estrena la canción ‘Hay Amores’ de Silvestre Dangond?

De acuerdo con la publicación hecha por Silvestre Dangond en su cuenta oficial de Instagram, el lanzamiento de la canción ‘Hay Amores’ está programado para el jueves 29 de octubre. El anuncio fue confirmado por el propio artista en redes sociales, donde también presentó un video promocional del sencillo.

¿Qué muestra el video promocional de ‘Hay Amores’, la nueva canción de Silvestre Dangond?

El video promocional compartido por Silvestre Dangond en sus redes sociales tiene una duración de 13 segundos y presenta imágenes que forman parte del que será el video oficial del tema. En el avance se aprecia parte de la estética visual con la que será acompañado el lanzamiento de ‘Hay Amores’, generando así expectativas entre los seguidores del cantante vallenato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.